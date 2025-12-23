Hijo de 'Papá Pitufo' quedó libre: enfrentaba delito por tentativa de feminicidio agravado tras atacar a su exesposa

La Fiscalía General de la Nación apeló la decisión emitida por el juez 12 Penal Municipal de control de garantías de Cartagena (Bolívar), quien revocó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Diego Marín Franco, imputado por el delito de tentativa de feminicidio agravado.

El juzgado acogió la solicitud de la defensa del procesado y argumentó que desaparecieron los fines constitucionales para mantener la restricción de la libertad, al considerar que ya no existe peligro para la víctima.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que la determinación desconoce los instrumentos internacionales y legales de protección a las víctimas y omite criterios de abordaje con perspectiva de género.

Ministerio Público respalda apelación de la Fiscalía

La posición del ente acusador fue respaldada por el representante del Ministerio Público, quien también apeló la revocatoria. El caso se remonta al 22 de octubre, cuando la Fiscalía confirmó la judicialización de Marín Franco, señalado como presunto responsable de atacar a su excompañera sentimental el 23 de septiembre en un inmueble del corregimiento Manzanillo del Mar, en la zona norte de Cartagena.

Víctima estuvo en riesgo vital tras el ataque

Según el organismo judicial, la mujer quedó inconsciente tras la agresión y debió ser trasladada de urgencia a un hospital, donde fue reanimada e intervenida quirúrgicamente. Las valoraciones médicas concluyeron que su vida estuvo en riesgo inminente.

Por estos hechos, Marín Franco fue capturado minutos después y una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual no aceptó.

En su momento, el juez de control de garantías dispuso que debía cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión que ahora está en disputa tras la apelación presentada.