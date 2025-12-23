¡Horario confirmado! Atlético Nacional y Millonarios ya tienen fecha para el duelo por Sudamericana

La Conmebol oficializó el calendario de los partidos correspondientes a la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, instancia en la que dos históricos del balompié nacional se verán las caras en un duelo decisivo. Atlético Nacional y Millonarios ya conocen el día y la hora exacta en la que disputarán su cupo a la fase de grupos del torneo continental.

El anuncio fue realizado por el ente rector del fútbol sudamericano en las últimas horas, despejando la principal incógnita que había quedado tras el sorteo efectuado días atrás. La confirmación no solo marca el inicio del camino internacional para los clubes colombianos, sino que también calienta uno de los enfrentamientos más esperados por la afición.

Atlético Nacional y Millonarios se juegan todo en la Sudamericana

El compromiso entre verdolagas y embajadores se disputará a partido único, bajo el formato de eliminación directa que caracteriza esta ronda preliminar de la Copa Sudamericana.

El escenario será el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, donde uno de los dos equipos avanzará a la fase de grupos y el otro quedará eliminado de la competencia internacional.

De acuerdo con la programación oficial, el encuentro se jugará el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 7:30 de la noche, un horario estelar que promete un alto nivel de audiencia tanto en Colombia como en el resto del continente.

La Conmebol ratificó que esta fase previa se desarrollará durante la primera semana de marzo, tal como lo establece el calendario internacional.

Así se jugará la otra llave colombiana en Copa Sudamericana

Además del choque entre Atlético Nacional y Millonarios, otro duelo nacional definirá un cupo a la siguiente ronda. América de Cali y Atlético Bucaramanga también fueron emparejados en una llave de eliminación directa, que se disputará un día después del clásico moderno.

Este compromiso está programado para el jueves 5 de marzo de 2026, también a las 7:30 p.m., y determinará cuál de los dos clubes continúa con vida en el segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica.

Con estas fechas confirmadas, los equipos colombianos ya pueden ajustar su planificación deportiva, mientras las aficiones comienzan la cuenta regresiva para una semana cargada de emoción, tensión y fútbol internacional.