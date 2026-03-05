VIDEO | Habitante en condición de calle rompió los vidrios de un Transmilenio luego que no le dieran dinero

La inseguridad en Transmilenio es un tema que aqueja a los ciudadanos cada día. Al ser el servicio de transporte más grande de la ciudad, tiene varios focos que son aprovechados por los delincuentes.

Teniendo en cuenta las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad, la concejal Diana Diago dio a conocer las siete estaciones que cerraron 2025 como las más inseguras: avenida Jiménez con calle 13, calle 100, Portal Norte, calle 45, Banderas, Flores y calle 76.

Inseguridad en Transmilenio: ¿Qué dicen las cifras?

De igual forma, la cabildante reveló que hubo una reducción del 68% de la Policía para Transmilenio. El sistema entonces pasó de 882 a 283 uniformados presentes en las estaciones.

Por otro lado, la Encuesta de Percepción y Victimización 2025 de la Cámara de Comercio de Bogotá precisó que bajó la percepción de inseguridad en Transmilenio. El índice cambió de 70.6% a 62.7%.

Pasajero quedó herido por las esquirlas

Este jueves 5 de marzo, la Policía arrestó a un hombre de 27 años que se dedicaba a romper los vidrios de los articulados, sin importarle dejar heridos a los pasajeros.

Esta persona, quien está en condición de calle, había ingresado a un bus en el barrio Acevedo Tejada, localidad de Teusaquillo. Se acercó a los pasajeros para pedirles dinero, pero parece ser que ninguno le dio.

El hecho de que nadie le diera monedas, lo llevó a tomar una actitud agresiva y romper los siete vidrios del bus. El reporte oficial de las autoridades precisó que un usuario quedó herido por las esquirlas.

El conductor no dudó y se comunicó con los policías adscritos a Transmilenio, lo cual permitió dar con la captura. Quedó en poder de las autoridades para que responda por lesiones personales y daño en bien ajeno.