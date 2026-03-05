Anuncian ley seca en Bogotá por elecciones: ¿cómo funcionará y desde qué hora será la medida?

La Alcaldía de Bogotá anunció este jueves 5 de marzo las medidas que regirán en la ciudad durante las elecciones previstas para este domingo 8 de marzo.

Entre ellas, la aplicación de la ley seca en todo el Distrito Capital.

El anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, quien informó que la administración distrital adoptará exactamente los mismos horarios establecidos por el Gobierno nacional a través del Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior.

Habrá ley seca en Bogotá este 8 de marzo por elecciones

A través de su cuenta en la red social X, el secretario de Gobierno de Bogotá confirmó que el Distrito se alineará con lo dispuesto por el Gobierno nacional frente a la restricción de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral.

La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo.

¿Desde qué hora será la ley seca en Bogotá?

De acuerdo con el funcionario, la prohibición de venta y consumo de licor tendrá una duración de más de un día y aplicará en toda la ciudad.

En ese sentido, en todo el Distrito Capital se aplicará la ley seca entre las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y las 12:00 p.m. del lunes 9 de marzo.

Esto significa que desde la tarde del sábado y durante toda la jornada electoral del domingo estará restringida la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas en Bogotá.

Ya tienen listo el dispositivo de seguridad para las elecciones en Bogotá

Además de la medida de ley seca, la administración distrital aseguró que la ciudad ya tiene listo el dispositivo para el seguimiento de las votaciones.

Según explicó Quintero Ardila, el alcalde Carlos Fernando Galán está al frente del esquema de monitoreo que se desplegará en la capital para supervisar el desarrollo del proceso electoral.

Bogotá está lista para la jornada electoral. El alcalde Carlos Fernando Galán lidera el dispositivo para monitorear 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital.

De acuerdo con lo informado, durante la jornada electoral se instalarán Puestos de Mando Unificado en cada localidad de Bogotá, además de un PMU Distrital desde el cual se hará seguimiento a lo que ocurra en los diferentes puntos de votación.