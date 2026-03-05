CANAL RCN
Colombia

Anuncian ley seca en Bogotá por elecciones: ¿cómo funcionará y desde qué hora será la medida?

La restricción aplicará en toda la capital durante la jornada electoral de este domingo 8 de marzo.

Elecciones en Colombia Ley Seca
FOTO: AFP | Freepik

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Alcaldía de Bogotá anunció este jueves 5 de marzo las medidas que regirán en la ciudad durante las elecciones previstas para este domingo 8 de marzo.

Entre ellas, la aplicación de la ley seca en todo el Distrito Capital.

VIDEO | Familia madrugó para viajar y terminó encañonada y robada por hombres armados en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Familia madrugó para viajar y terminó encañonada y robada por hombres armados en Bogotá

El anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, quien informó que la administración distrital adoptará exactamente los mismos horarios establecidos por el Gobierno nacional a través del Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior.

Habrá ley seca en Bogotá este 8 de marzo por elecciones

A través de su cuenta en la red social X, el secretario de Gobierno de Bogotá confirmó que el Distrito se alineará con lo dispuesto por el Gobierno nacional frente a la restricción de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral.

La Alcaldía Mayor de Bogotá acogerá los mismos tiempos de la ley seca dispuestos por el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior, con ocasión de las elecciones parlamentarias de este domingo 8 de marzo.

¿Desde qué hora será la ley seca en Bogotá?

De acuerdo con el funcionario, la prohibición de venta y consumo de licor tendrá una duración de más de un día y aplicará en toda la ciudad.

Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo
RELACIONADO

Descubren macabros videos en el celular de uno de los presuntos responsables del crimen de dos hermanas en Malambo

En ese sentido, en todo el Distrito Capital se aplicará la ley seca entre las 6:00 p.m. del sábado 7 de marzo y las 12:00 p.m. del lunes 9 de marzo.

Esto significa que desde la tarde del sábado y durante toda la jornada electoral del domingo estará restringida la comercialización y el consumo de bebidas alcohólicas en Bogotá.

Ya tienen listo el dispositivo de seguridad para las elecciones en Bogotá

Además de la medida de ley seca, la administración distrital aseguró que la ciudad ya tiene listo el dispositivo para el seguimiento de las votaciones.

Según explicó Quintero Ardila, el alcalde Carlos Fernando Galán está al frente del esquema de monitoreo que se desplegará en la capital para supervisar el desarrollo del proceso electoral.

Bogotá está lista para la jornada electoral. El alcalde Carlos Fernando Galán lidera el dispositivo para monitorear 1.083 puestos de votación y 18.160 mesas, con un PMU en cada localidad y un PMU Distrital.

Video: le prendieron fuego al carro de campaña de un candidato del Centro Democrático frente a su propia casa
RELACIONADO

Video: le prendieron fuego al carro de campaña de un candidato del Centro Democrático frente a su propia casa

De acuerdo con lo informado, durante la jornada electoral se instalarán Puestos de Mando Unificado en cada localidad de Bogotá, además de un PMU Distrital desde el cual se hará seguimiento a lo que ocurra en los diferentes puntos de votación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Miguel Uribe Londoño presenta a su fórmula vicepresidencial ¿De quién se trata?

Transmilenio

VIDEO | Habitante en condición de calle rompió los vidrios de un Transmilenio luego que no le dieran dinero

Bogotá

Persecución en Bogotá: hombre pensó que podía escapar entre carros y calles, pero lo rodearon

Otras Noticias

Artistas

Luto: murió una leyenda del cine y la televisión

Su familia comunicó que la reconocida actriz falleció en su casa y rodeada de mucho amor.

La casa de los famosos

Esposa de Juanda Caribe no se guardó nada y volvió a mencionarlo en un mensaje: esto dijo

Sheila Gándara, la esposa de Juanda Caribe, se pronunció a través de sus redes sociales.

Atlético Nacional

Lo último: Nacional se quedaría sin DT tras eliminación a manos de Millonarios

Pensiones

Advertencia a afiliados de fondos de pensión: no les reconocerán semanas de cotización por decisión

Villavicencio

Madres de dos niñas con parálisis cerebral se encadenaron a la sede de la Nueva EPS en Villavicencio