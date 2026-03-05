CANAL RCN
Colombia Video

Persecución en Bogotá: hombre pensó que podía escapar entre carros y calles, pero lo rodearon

El hombre escondía una pistola y cuenta con antecedentes judiciales.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 05 de 2026
04:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los temas más preocupantes en Bogotá es la inseguridad. Cada día, son frecuentes los casos de robos principalmente. Por eso, las autoridades han intentado redoblar esfuerzos y hacerles seguimiento a las zonas potencialmente peligrosas.

Adolescente habría atacado con puñal a otro joven hasta acabar con su vida en Bogotá
RELACIONADO

Adolescente habría atacado con puñal a otro joven hasta acabar con su vida en Bogotá

En ese orden de ideas, son claves las labores de patrullaje. En las últimas horas, las sospechas desembocaron en una persecución.

De la camioneta a correr: así fue la persecución

La localidad de Tunjuelito fue el escenario de este hecho. Los policías estaban recorriendo los alrededores, como de costumbre, cumpliendo con el patrullaje.

Sin embargo, no perdieron de vista a un hombre que se estaba comportando fuera de lo convencional mientras conducía una camioneta. De manera de protocolo, se acercaron para confirmar que no estaba pasando nada; pero fue ahí cuando las sospechas se hicieron realidad.

El misterioso hombre se bajó del vehículo y huyó en una motocicleta con un secuaz. Al momento de darse cuenta de que había más uniformados en los alrededores, dejó abandonada la moto y optó por correr.

Los antecedentes de este hombre

Las cámaras del sector grabaron el momento en el que dejó la moto y comenzó su escape. Pasó por la avenida Boyacá, sin importarle que hubiese carros pasando; e intentó esconderse, pero no salió como esperaba.

Estarían por caer los atracadores de Diana Ospina: revelan alarmante cifra de ‘paseos millonarios’ en Bogotá
RELACIONADO

Estarían por caer los atracadores de Diana Ospina: revelan alarmante cifra de ‘paseos millonarios’ en Bogotá

Finalmente, la Policía lo ubicó y al requisarlo le encontraron una pistola calibre nueve milímetros. Cuando parecía que el caso quedaba ahí, la sorpresa llegó al revisar la camioneta.

¿Qué tenía de raro? Contaba con placas falsas, algo que utilizan los delincuentes para no ser investigados. Con este hallazgo, este hombre de 40 años no solo deberá responder por porte de armas, sino también por falsedad marcaria.

Por si fuera poco, tuvo líos con la justicia por hechos relacionados con concusión y secuestro extorsivo. La persecución no duró muchos minutos y el video mostró cómo intentó huir por los callejones, pero lo dejaron sin salida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones en Colombia

Video: le prendieron fuego al carro de campaña de un candidato del Centro Democrático frente a su propia casa

Gustavo Petro

Ya se conoce la fecha en la que Delcy Rodríguez visitará Colombia

Gustavo Petro

Gobierno gastó más de 4 millones de dólares de recursos públicos en una película en la que actúa el presidente Petro

Otras Noticias

Artistas

Murió reconocida influencer tras un trágico accidente vial: su padre también falleció a los pocos minutos

La influencer iba a bordo de una moto cuando ocurrió el siniestro.

Pensiones

Advertencia a afiliados de fondos de pensión: no les reconocerán semanas de cotización por decisión

Tanto Colpensiones, como los fondos privados, no están obligados a reconocer estas semanas de trabajo en estos casos.

Selección Colombia

Terrible entrada contra Daniel Muñoz, quien terminó lesionado y modificado inmediatamente

Astrología

"Hay peligro": salió a la luz llamativa predicción de una vidente acerca de Colombia

Villavicencio

Madres de dos niñas con parálisis cerebral se encadenaron a la sede de la Nueva EPS en Villavicencio