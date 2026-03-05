Persecución en Bogotá: hombre pensó que podía escapar entre carros y calles, pero lo rodearon

Uno de los temas más preocupantes en Bogotá es la inseguridad. Cada día, son frecuentes los casos de robos principalmente. Por eso, las autoridades han intentado redoblar esfuerzos y hacerles seguimiento a las zonas potencialmente peligrosas.

En ese orden de ideas, son claves las labores de patrullaje. En las últimas horas, las sospechas desembocaron en una persecución.

De la camioneta a correr: así fue la persecución

La localidad de Tunjuelito fue el escenario de este hecho. Los policías estaban recorriendo los alrededores, como de costumbre, cumpliendo con el patrullaje.

Sin embargo, no perdieron de vista a un hombre que se estaba comportando fuera de lo convencional mientras conducía una camioneta. De manera de protocolo, se acercaron para confirmar que no estaba pasando nada; pero fue ahí cuando las sospechas se hicieron realidad.

El misterioso hombre se bajó del vehículo y huyó en una motocicleta con un secuaz. Al momento de darse cuenta de que había más uniformados en los alrededores, dejó abandonada la moto y optó por correr.

Los antecedentes de este hombre

Las cámaras del sector grabaron el momento en el que dejó la moto y comenzó su escape. Pasó por la avenida Boyacá, sin importarle que hubiese carros pasando; e intentó esconderse, pero no salió como esperaba.

Finalmente, la Policía lo ubicó y al requisarlo le encontraron una pistola calibre nueve milímetros. Cuando parecía que el caso quedaba ahí, la sorpresa llegó al revisar la camioneta.

¿Qué tenía de raro? Contaba con placas falsas, algo que utilizan los delincuentes para no ser investigados. Con este hallazgo, este hombre de 40 años no solo deberá responder por porte de armas, sino también por falsedad marcaria.

Por si fuera poco, tuvo líos con la justicia por hechos relacionados con concusión y secuestro extorsivo. La persecución no duró muchos minutos y el video mostró cómo intentó huir por los callejones, pero lo dejaron sin salida.