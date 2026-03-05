Video: le prendieron fuego al carro de campaña de un candidato del Centro Democrático frente a su propia casa

El partido Centro Democrático denunció nuevos hechos de intimidación contra sus candidatos al Congreso en diferentes regiones del país.

La colectividad aseguró que uno de sus aspirantes sufrió un ataque directo contra el vehículo que utiliza para movilizarse durante su campaña política.

El hecho ocurrió frente a la vivienda del candidato en Santander y, según explicó el propio aspirante, puso en riesgo a su familia y a los vecinos del sector.

Al mismo tiempo, el partido también reportó amenazas contra otro candidato a la Cámara en el departamento de Caquetá, situación que llevó a la colectividad a pedir garantías de seguridad ante las autoridades.

Le prendieron fuego al carro de campaña de un candidato del Centro Democrático en Santander

El hecho más reciente fue denunciado por Mauricio Matri, candidato a la Cámara de Representantes por Santander por el partido Centro Democrático.

El aspirante aseguró que el vehículo en el que se moviliza durante su campaña fue incendiado frente a su vivienda.

Lo que acaba de pasar en frente de mi casa, le acaban de meter candela al carro en el que yo me movilizo. Gracias a Dios mi familia y todos mis vecinos se encuentran bien.

De acuerdo con Matri, cámaras de seguridad del sector registraron el momento en el que una persona se acerca al vehículo y lanza un artefacto que provoca el incendio.

Hay tres cámaras de seguridad, en ese momento tenemos dos evidencias de dos cámaras de seguridad que nos suministraron en donde pasa alguien y le arroja un artefacto explosivo al vehículo.

Candidato al que le quemaron su vehículo de campaña aseguró que el continuará sin miedo

Tras lo ocurrido, el candidato publicó un mensaje en su cuenta de X en el que denunció el ataque y aseguró que no suspenderá su campaña.

Esto acaba de ocurrir frente a mi casa, pusieron en riesgo a mi familia y a mi comunidad, le metieron candela al carro en el que hago mi campaña, pero que no crean los miserables bandidos y violentos que me van a arrodillar, no señor, Gracias a Dios mi familia está bien. No nos van a intimidar. Santander no se arrodilla ante la violencia. Seguimos firmes. RT Y que de enteren en toda Colombia lo que pasa en este país por pensar diferente.

En un video grabado en el lugar de los hechos, el candidato mostró el vehículo afectado y volvió a denunciar lo ocurrido.

Miren señores esto es lo que acaba de pasar al frente de mi casa, le acabaron de meter candela al carro en el que yo me movilizo, gracias a Dios mi familia y todos mis vecinos se encuentran bien, vea lo que pusieron estos miserables de la izquierda.

Durante el mismo video, Matri afirmó que el ataque también puso en riesgo a otros vehículos que estaban estacionados en el lugar.

A todas esta personas que pusieron también en peligro a todos estos vehículos que parquean al frente de donde yo vivo, solamente porque yo no me quedo callado y no guardo silencio ante un gobierno criminal. Este gobierno criminal es responsable de lo que está pasando.

El aspirante también aseguró que continuará con su actividad política pese a lo ocurrido.

No vamos a permitir que la violencia nos arrodilles, ¿Cuál es el miedo que tienen de que un mototaxista, un man de un barrio estrato 2 llegue al congreso de la republica? ¿ por que no me dejan hacer mi trabajo tranquilo? Solo me arrodillo ante Dios.

Matri también indicó que tras el hecho llegaron las autoridades al lugar.

Gracias a Dios llegó la Policía y los bomberos hicieron su trabajo bien hecho.

Centro Democrático denuncia amenazas y pide garantías de seguridad para sus candidatose

Mientras tanto, desde el departamento de Caquetá el Centro Democrático también denunció amenazas contra otro de sus candidatos a la Cámara.

El director nacional del partido, Gabriel Vallejo, aseguró que Edilberto Molina, cabeza de lista de la colectividad en ese departamento, recibió advertencias para abandonar la región.

Alias Calarcá, el criminal que validó Cepeda hace unos días cuando vino acá, le dio 72 horas a nuestro candidato a la Cámara, Edilberto Molina, cabeza de lista en el Caquetá, para que abandonara el Caquetá.

Ante esta situación, el partido pidió a las autoridades garantizar la seguridad del proceso electoral y la protección de los candidatos.

El expresidente Álvaro Uribe también se refirió a la situación y expresó preocupación por lo que ocurre en algunos puestos de votación en esa región.

Porque hay mesas electorales en las cuales no dejan llegar a los soldados y policías. La vigilancia, dicen que lo harán guardias campesinas que están es trabajando bajo las órdenes de estos grupos terroristas.

Finalmente, el Centro Democrático anunció que durante la tarde radicará ante las autoridades las solicitudes formales para que se adopten medidas que garanticen la seguridad de sus candidatos y del proceso electoral en las zonas donde se han presentado estas denuncias.