Lo último: Nacional se quedaría sin DT tras eliminación a manos de Millonarios

La derrota frente a Millonarios FC en el Copa Sudamericana no solo dejó a Atlético Nacional fuera de competencia internacional, sino que también abrió un nuevo capítulo de incertidumbre en el club antioqueño. En las últimas horas comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el equipo verdolaga se quede sin entrenador, luego del duro golpe deportivo sufrido en el estadio Estadio Atanasio Girardot.

El conjunto paisa cayó 3-1 frente al cuadro bogotano en condición de local, un resultado que no solo significó la eliminación del torneo continental, sino que también profundizó el malestar en el entorno del club. La derrota frente a su máximo rival histórico generó fuertes reacciones entre aficionados y analistas, y ahora las miradas se centran en el futuro inmediato del entrenador Diego Arias.

La directiva quiere continuidad

De acuerdo con información revelada por el periodista Mauricio Agudelo en el programa deportivo Saque Largo de Win Sports, la dirigencia de Atlético Nacional no tendría como prioridad poner fin al proceso del joven entrenador. Por el contrario, la intención de los directivos sería mantener la estabilidad en el banquillo y respaldar el trabajo que Arias ha venido desarrollando.

Incluso, según el reporte del comunicador, el técnico dirigió con normalidad la práctica de recuperación del plantel tras el compromiso internacional. Este gesto evidenciaría que, al menos desde el punto de vista institucional, no existe una decisión inmediata de finalizar el contrato.

Sin embargo, la situación podría cambiar no por iniciativa de la dirigencia, sino por una determinación personal del propio entrenador.

Una renuncia que podría llegar

El mismo Mauricio Agudelo aseguró que dentro del entorno del cuerpo técnico existe un ambiente complejo tras la eliminación. La derrota ante Millonarios habría golpeado con fuerza el ánimo del estratega, quien estaría evaluando seriamente la posibilidad de presentar su renuncia en las próximas horas.

Durante su intervención en el programa, el periodista explicó: “Hoy dirigió la práctica de recuperación, pero la idea de la directiva no es cortar el contrato de Diego Arias, ellos quieren seguir con el proceso. Pero el entorno del cuerpo técnico. Diego no está con fuerza y podría presentar la carta de renuncia”.

Por ahora, el panorama sigue abierto y se espera que en las próximas horas se conozca una decisión definitiva. Mientras tanto, en Atlético Nacional se vive un momento de reflexión institucional tras una eliminación dolorosa frente a su clásico rival, un resultado que no solo impactó en lo deportivo, sino que también podría provocar movimientos importantes en la estructura técnica del club.