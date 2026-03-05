Advertencia a afiliados de fondos de pensión: no les reconocerán semanas de cotización por decisión

Una alerta máxima se ha encendido entre miles de trabajadores colombianos que están próximos a cumplir la edad de jubilación.

En una reciente confirmación, se ha dado a conocer que tanto Colpensiones como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas aplicarán criterios más rigurosos para la validación de la historia laboral, lo que resultará en el no reconocimiento de miles de semanas cotizadas bajo una figura jurídica específica: la mora patronal no gestionada y la falta de soportes de pago retroactivo.

La razón principal detrás de esta medida radica en la inconsistencia de los reportes de aportes durante décadas de informalidad o negligencia empresarial.

Esto dicen las entidades sobre estos casos

Según las entidades, no se reconocerán aquellas semanas donde exista un reporte de deuda del empleador que no haya sido cobrado coactivamente en su momento por la entidad de seguridad social, a menos que el trabajador presente pruebas físicas irrefutables de que el descuento se realizó en su nómina.

Esta situación afecta especialmente a quienes trabajaron en las décadas de los 80, 90 y principios de los 2000, periodos donde los registros digitales eran inexistentes o deficientes. Si la empresa para la que trabajó desapareció y dejó una deuda en el sistema, Colpensiones y los fondos privados están restando esas semanas del conteo total, argumentando que el capital nunca ingresó a los fondos comunes o a las cuentas de ahorro individual.

Con la entrada en vigencia de la reducción gradual de semanas para mujeres —que para este 2026 se sitúa en 1.250 semanas—, muchas afiliadas contaban con alcanzar el requisito mínimo sumando periodos antiguos. Sin embargo, al "desaparecer" estas semanas de su historial por falta de pago efectivo del empleador, el sueño de la pensión se posterga indefinidamente.

¿Cómo evitar la pérdida de sus semanas?

Las autoridades han recomendado a los trabajadores realizar una "limpieza de historia laboral" antes de cumplir la edad mínima (57 años para mujeres y 62 para hombres). Los pasos clave incluyen: