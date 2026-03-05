¡Ya comenzó a palpitarse una nueva jornada de ELIMINACIÓN en La Casa de los Famosos! Importante participante está en RIESGO

En la noche del miércoles 4 de marzo de 2026, no se realizó una jornada de nominación en La Casa de los Famosos, sino que fue un día de eliminación.

Al final de la gala principal, Carla Giraldo informó que Lady Noriega debía abandonar la competencia debido a que fue la menos votada por los televidentes.

Mientras tanto, Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz y 'Campanita', que también estaban en riesgo de eliminación, pudieron reingresar a la casa.

Tras esa decisión de Colombia, Lady Noriega tuvo que dejar nominado a un participante para la eliminación del próximo domingo y no se guardó nada al explicar sus razones.

Esta es la participante que se encuentra en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de conocer el veredicto, Lady Noriega tomó la decisión de nominar directamente a Alexa Torrex.

"Obviamente, la única persona que fue grosera, maltratadora e irrespetuosa fue Alexa", aseguró la cantante y actriz.

Es así como Alexa Torrex tendrá que volver a la sala de eliminación debido a que esta semana no está habilitado el poder de la salvación.

Así reaccionó Alexa Torrex tras ser nominada por Lady Noriega en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Tanto Alexa Torrex como Manuela Gómez sabían que Lady Noriega podría nominarlas por los desacuerdos que tuvieron en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por lo tanto, ambas se aproximaron a la pantalla en la que se anuncia la decisión y Alexa reaccionó de inmediato.

"Yo quería luchar por el liderazgo mañana, les juro que no quería estar nominada, pero qué bueno que no fue Manuela. Es mejor que tiren para acá y cualquier cosa puede pasar", dijo.

Además, recordó la canción 'placazo' de Karina García.