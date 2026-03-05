CANAL RCN
Tendencias

¡Ya comenzó a palpitarse una nueva jornada de ELIMINACIÓN en La Casa de los Famosos! Importante participante está en RIESGO

Esta participante tendrá que ir directamente a la sala de eliminación porque no hay poder de salvación.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
04:54 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del miércoles 4 de marzo de 2026, no se realizó una jornada de nominación en La Casa de los Famosos, sino que fue un día de eliminación.

Al final de la gala principal, Carla Giraldo informó que Lady Noriega debía abandonar la competencia debido a que fue la menos votada por los televidentes.

¡Habrá revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esta dinámica causará CAOS
RELACIONADO

¡Habrá revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esta dinámica causará CAOS

Mientras tanto, Alejandro Estrada, Alexa Torrex, Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Yuli Ruiz y 'Campanita', que también estaban en riesgo de eliminación, pudieron reingresar a la casa.

Tras esa decisión de Colombia, Lady Noriega tuvo que dejar nominado a un participante para la eliminación del próximo domingo y no se guardó nada al explicar sus razones.

¿A quién escogió? Entérese aquí en Noticias RCN.

Esta es la participante que se encuentra en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Luego de conocer el veredicto, Lady Noriega tomó la decisión de nominar directamente a Alexa Torrex.

"Obviamente, la única persona que fue grosera, maltratadora e irrespetuosa fue Alexa", aseguró la cantante y actriz.

Es así como Alexa Torrex tendrá que volver a la sala de eliminación debido a que esta semana no está habilitado el poder de la salvación.

Así reaccionó Alexa Torrex tras ser nominada por Lady Noriega en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Tanto Alexa Torrex como Manuela Gómez sabían que Lady Noriega podría nominarlas por los desacuerdos que tuvieron en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Por lo tanto, ambas se aproximaron a la pantalla en la que se anuncia la decisión y Alexa reaccionó de inmediato.

¡Están en SHOCK en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se conoció a un nuevo ELIMINADO
RELACIONADO

¡Están en SHOCK en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Se conoció a un nuevo ELIMINADO

"Yo quería luchar por el liderazgo mañana, les juro que no quería estar nominada, pero qué bueno que no fue Manuela. Es mejor que tiren para acá y cualquier cosa puede pasar", dijo.

Además, recordó la canción 'placazo' de Karina García.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¡Habrá revolución en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Esta dinámica causará CAOS

Astrología

"Hay peligro": salió a la luz llamativa predicción de una vidente acerca de Colombia

Artistas

Una de las cantantes más importantes y reconocidas a nivel mundial fue arrestada: de esto la acusan

Otras Noticias

Atlético Nacional

Lo último: Nacional se quedaría sin DT tras eliminación a manos de Millonarios

Atlético Nacional se quedaría sin entrenador en las próximas horas debido a la eliminación de Sudamericana a manos de Millonarios.

Bogotá

Persecución en Bogotá: hombre pensó que podía escapar entre carros y calles, pero lo rodearon

El hombre escondía una pistola y cuenta con antecedentes judiciales.

Artistas

Murió reconocida influencer tras un trágico accidente vial: su padre también falleció a los pocos minutos

Pensiones

Advertencia a afiliados de fondos de pensión: no les reconocerán semanas de cotización por decisión

Villavicencio

Madres de dos niñas con parálisis cerebral se encadenaron a la sede de la Nueva EPS en Villavicencio