Madres de dos niñas con parálisis cerebral se encadenaron a la sede de la Nueva EPS en Villavicencio

Las quejas contra la atención de la Nueva EPS continúan en distintas regiones del país. Esta vez, en Villavicencio la inconformidad de dos madres llegó a un punto crítico y terminó en una protesta a las afueras de las instalaciones del centro de atención al afiliado.

Las mujeres decidieron encadenarse en el lugar para exigir respuestas sobre la atención médica de sus hijas, quienes padecen enfermedades neurológicas graves.

Según denuncian, desde hace meses no han podido acceder a citas especializadas ni a algunos tratamientos que requieren de manera permanente.

La situación obligó al cierre del punto de atención al público, que a esta hora permanece sin funcionamiento normal, mientras se intenta atender a algunos usuarios desde una ventanilla.

Mujeres se encadenaron al centro de atención al afiliado de la Nueva EPS en Villavicencio

Las protagonistas de la protesta son dos madres que aseguran haber agotado múltiples solicitudes y trámites sin obtener solución.

Una de ellas es Paola Rivera, madre de Sara Dayana Agudelo, una menor que padece meningitis y una neuropatía degenerativa. Rivera explicó que esta no es la primera vez que realiza una protesta similar.

Según relató, en octubre pasado ya había hecho una toma del lugar tras recibir promesas de atención que, asegura, no se cumplieron.

Soy Paola Rivera, mi hija se llama Sara Dayana Agudelo, tiene una meningitis y una neuropatía degenerativa. Desde el mes de octubre me prometieron desde la toma anterior que me iban a dar las juntas para que me le arreglaran la silla de ruedas y también para una aplicación de una toxina porque mi hija está rígida, está espástica y hasta la presente no ha sido posible la materialización de esas citas.

La madre afirma que, pese a los compromisos adquiridos en esa ocasión, los procedimientos médicos aún no han sido programados.

Tengo también una cita para mañana de terapia de delusión y no tengo el transporte. Entonces, pues esa es la razón por la que me estoy encadenando. Ya en reiteradas ocasiones he venido, he pedido y no ha sido posible que se materialicen las citas.

Rivera no está sola en la protesta. A su lado se encuentra Jessica Córdoba, madre de Paula Valentina López, una niña diagnosticada con parálisis cerebral.

Ella sostiene que la atención integral de su hija también presenta retrasos y que incluso hay medicamentos que no han sido entregados durante varios meses.

Mi nombre es Jessica Córdoba, mi hija se llama Paula Valentina López, ella tiene una parálisis cerebral. Hoy estoy aquí porque hace varios meses nos deben el tratamiento, un tratamiento integral que es en citas especialistas.

La mujer también denunció problemas en la entrega de una fórmula de nutrición médica que requiere su hija.

Mi hija también toma un medicamento que es una nutrición donde tenía pendiente el mes de diciembre y el mes de enero. En enero me entregan en febrero me entregan enero y me dicen que diciembre ya se perdió.

Madre expone problemas psicológicos tras falta de tratamiento a su hija en Villavicencio

Para la madre, la situación refleja fallas graves en la continuidad de los tratamientos.

Por eso estamos acá porque es justo que nos tengan sin tratamiento continuo, es injusto que estemos rogando una atención, ya que la salud es un derecho fundamental. Nuestros hijos tienen una discapacidad en el cual deben de estar continuamente sus controles médicos o si no su salud se ve afectada.

Además, aseguró que el desgaste no solo es físico, sino también emocional para las familias que deben enfrentar los trámites del sistema de salud.

También quiero resaltar que nosotros como madres también estamos desgastándonos física y emocionalmente, ya que esa tramitología que nos permiten vivir hace que psicológicamente nos veamos afectada.

Mientras se mantiene la protesta, el centro de atención de la Nueva EPS en Villavicencio permanece cerrado.

Algunos usuarios que llegaron desde las 6:00 y 7:00 de la mañana para tramitar autorizaciones o reclamar medicamentos están siendo atendidos de manera limitada desde una ventanilla

De igual forma, las dos madres aseguran que no se retirarán del lugar hasta que la entidad resuelva las citas médicas, tratamientos y entregas de medicamentos pendientes para sus hijas.