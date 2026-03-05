Murió reconocida influencer tras un trágico accidente vial: su padre también falleció a los pocos minutos

En Brasil hay una profunda conmoción debido a que una reconocida influencer falleció en un aparatoso accidente de tránsito y, ante lo ocurrido, su padre tomó la decisión de quitarse la vida.

Karla Thaynnara, que se hizo muy popular en las redes sociales por publicar videos de bromas y de su vida cotidiana, partió de este plano terrenal a sus 25 años.

El pasado 3 de marzo de 2026, la reconocida influencer se encontraba conduciendo su moto y, desafortunadamente, se estrelló y se quedó sin signos vitales casi que de inmediato.

Así fue el accidente en el que murió Karla Thaynnara, la reconocida influencer de Brasil

Sobre las 7:50 de la mañana del 3 de marzo, Karla Thaynnara iba a bordo de su moto en la carretera Estrada Parque Industrial y Abastecimiento, situada en Brasilia.

Sin embargo, de manera inesperada, tuvo un choque con un carro, cayó al suelo y fue embestida por otro vehículo que se encontraba conduciendo por el mismo tramo.

En el momento en el que las autoridades llegaron al lugar de los hechos, la influencer Karla Thaynnara ya no tenía signos vitales a raíz del impacto.

Además, también conocieron que José Carlos Andrade Nogueira, su padre, iba conduciendo detrás de ella y que, apenas ocurrió el accidente, empuñó un arma que llevaba con él, se disparó y falleció de inmediato.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Karla Thaynnara y su padre, en Brasil

Después de que se confirmó la muerte de la influencer Karla Thaynnara y su padre José Carlos Andrade Nogueira, los internautas han escrito múltiples mensajes de condolencias y solidaridad.

"Mis sentimientos están con todos sus familiares y amigos", "Dios conforte los corazones de sus seres queridos", "qué tragedia", "qué dolor", "no puedo creer esto" y "que en paz descansen", han sido algunos de los comentarios expresados en redes sociales.