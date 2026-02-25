No tener medicamentos la llevó al colapso: hijo de adulta mayor que murió en dispensario de Cúcuta

Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció esperando sus medicamentos y los de su hijo en condición de discapacidad, en un dispensario de la Nueva EPS en Cúcuta.

La Defensoría del Pueblo condenó lo ocurrido advirtiendo que “la crisis de medicamentos y salud ha cruzado límites inhumanos. Esto es inadmisible. La realidad muestra que en nuestro sistema de salud, la salud y la vida no son derechos humanos. Son trámites, autorizaciones y pendientes. No se puede naturalizar la muerte por falta de medicamentos esenciales”.

De acuerdo con otros pacientes de la Nueva EPS que atestiguaron su muerte, doña Cecilia se presentó el martes, 24 de febrero, sobre las 6:00 de la mañana, en el dispensario del barrio Los Caobos, para hacer fila.

Al llegar a la ventanilla tuvo un altercado con el personal del lugar, debido a que, hace meses, dejó de recibir parte de sus medicamentos, entre ellos, la eritropoyetina que, por problemas de salud, debía inyectarse a diario.

Cecilia optó por utilizar sus medicamentos “un día sí y un día no”

Doña Cecilia tuvo que sentarse y, al ponerse en pie, se desplomó, muriendo frente a los demás pacientes que, como ella, esperaban desde la mañana haciendo fila para reclamar sus medicamentos.

Su hijo, Jorge Alberto Rodríguez Quintero, dijo a Noticias RCN que fue “por falta de la eritropoyetina, un medicamento que debía inyectarse todos los días. Tenerla un día sí, un día no, un día sí, un día no, la llevó al colapso. Al no tener el medicamento el corazón le falló”.

Cada vez que intentaba reclamarla, debía viajar entre Chinácota y Cúcuta, pero la respuesta solía ser negativa, como el día en que murió.

Su hermana, Bernarda Quintero, confesó entre lágrimas que “es un dolor muy duro, pega duro en el corazón saber que por una droga pierde ella la vida, de esa manera”.

Su familia le dará el último adiós este miércoles, 25 de febrero, en Cúcuta, pero, como ella, hay otros pacientes que, en palabras de la Defensoría, “dependen de un sistema que tenía la obligación de responder con oportunidad, humanidad y eficiencia” y no lo hizo.