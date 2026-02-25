CANAL RCN
Colombia Video

Violento robo a una turista en Cartagena quedó en video: los delincuentes quedaron libres tras ser capturados

Fueron detenidos en menos de 24 horas por el intento de asalto, pero al día siguiente ya estaban en sus casas.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
01:49 p. m.
En la subida al Cerro de la Popa, una turista fue amedrentada en lo que las autoridades calificaron como un intento de robo.

Las imágenes circularon ampliamente y generaron rechazo. Sin embargo, lo que más molestia causó fue que, pese a la rápida reacción policial, los señalados responsables recuperaron la libertad al día siguiente de su captura.

VIDEO | Camioneta arrolló sin freno a dos fleteros armados mientras cometían un hurto millonario en Bogotá
VIDEO | Camioneta arrolló sin freno a dos fleteros armados mientras cometían un hurto millonario en Bogotá

Es decir, no pasaron ni 24 horas para que alias Douglas y Tirito regresaran a sus casas tras haber sido detenidos por este hecho.

Capturaron y dejaron libres a delincuentes que robaron a una turista en el Cerro de la Popa en Cartagena

El operativo para dar con los implicados incluyó drones, patrullajes en tierra y despliegue de inteligencia por parte de la Policía.

La reacción permitió ubicarlos y capturarlos en tiempo récord, pero el proceso judicial tomó otro rumbo, pues según se conoció, no hubo flagrancia en el momento de la captura y no existe, hasta ahora, una denuncia formal por parte de la turista afectada, elemento clave dentro del procedimiento penal.

Además, uno de los involucrados es menor de edad, lo que implica un tratamiento judicial diferente frente al adulto señalado.

¿Por qué los dejaron libres?

El secretario del Interior de Cartagena, Bruno Hernández, explicó:

No se encontraron méritos suficientes para ejercer esta sanción o esta pena que nosotros obviamente hacíamos este llamado. Pero lo importante es que existe la investigación y que muy seguramente en los próximos días la intención y lo que queremos todos es que estas personas, por lo menos el mayor de edad, sean recapturadas.

Revelaron un inesperado detalle sobre los conductores de los taxis del caso Diana Ospina: sería pista clave
Revelaron un inesperado detalle sobre los conductores de los taxis del caso Diana Ospina: sería pista clave

De acuerdo con las autoridades, los capturados no registraban antecedentes.

Tenemos entendido que no tenían antecedentes. Sobre la actitud, el comportamiento de ellos, una vez están en presencia, las autoridades siempre son las mismas. No tienen la culpa, se muestran en un estado de indefensión.

Cabe mencionar que, aunque quedaron en libertad, alias Douglas y Tirito continúan vinculados a la investigación. Las autoridades también esperan que alias Tirito sea recapturado, no solo por este caso, sino por un proceso relacionado con tráfico de estupefacientes.

