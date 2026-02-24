CANAL RCN
Adulta mayor murió dentro de un dispensario de medicamentos de Nueva EPS en Cúcuta

Personas que se encontraban en la sede intentaron auxiliar a la mujer de 70 años y solicitaron apoyo médico, pero falleció en el sitio.

febrero 24 de 2026
04:24 p. m.
Una tragedia se registró en la mañana de este martes en Cúcuta, cuando una mujer de 70 años perdió la vida dentro de un dispensario de medicamentos de la Nueva EPS, ubicado en la sede de Cafam de la calle 15, entre avenidas 2E y 3E, en el barrio Los Caobos.

La víctima fue identificada como Cecilia Quintero, residente en el municipio de Los Patios, quien acudía al lugar para reclamar unos medicamentos pendientes de su hijo con discapacidad.

La larga espera de Cecilia Quintero y el altercado previo

De acuerdo con versiones de usuarios presentes, la señora Quintero había llegado desde las 6:00 de la mañana y permanecía en la fila esperando atención.

Al acercarse a la ventanilla, le informaron que sus medicinas no estaban disponibles, lo que generó un altercado con los colaboradores del lugar. Testigos relataron que la mujer se mostró alterada y, minutos después, decidió sentarse en una silla del establecimiento.

Personas intentaron auxiliar a Cecilia Quintero

Cuando intentó levantarse, la adulta mayor se desplomó repentinamente. Personas que se encontraban en la sede intentaron auxiliarla de inmediato y solicitaron apoyo médico, pero según los testigos, la mujer falleció en el sitio.

