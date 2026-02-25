Giro en el caso de Estefanía Restrepo: su pareja habría dado una versión falsa para ocultar el feminicidio

Un caso que inicialmente fue reportado como un asesinato tras un robo, resultó ser un feminicidio en Antioquia.

Cuatro meses atrás, Estefanía Restrepo Valencia, joven influencer de 26 años; llegó sin vida a la clínica Las Vegas de Medellín y su pareja intentaba convencer a las autoridades de una versión que pronto se demostraría que era mentira.

La versión inicial resultó ser falsa

Rubén de Jesús Sánchez aseguró que dos jóvenes en motocicleta los habían interceptado en la variante de Caldas para robarlos y que, en medio de la reacción, la creadora de contenido recibió cuatro heridas con puñal.

Sin embargo, la investigación cambió de rumbo cuando los investigadores analizaron las pruebas. “Pudimos establecer que ellos no fueron objeto de ninguna agresión de hurto calificado, sino que los hechos se suscitaron al interior del vehículo”, expuso el comandante de Policía del Valle de Aburrá, general Henry Bello, al poner sobre la mesa la hipótesis de feminicidio.

En diálogo con Teleantioquia, la familia de la joven había cuestionado la versión inicial. A su papá le pareció extraño que, si se trató de un robo, nadie se llevó sus objetos de valor, como cadenas, anillos, relojes y el celular de alta gama.

Las pistas que condujeron a la hipótesis del feminicidio

El contexto de la relación entre víctima y victimario resultó crucial para esclarecer los hechos. Ambos llevaban un año saliendo, pero ocho días antes del suceso, Restrepo le puso punto final.

Adicionalmente, las cámaras de seguridad fueron determinantes para desmantelar la versión del acusado y reconstruir la verdadera secuencia. Al parecer, planificó con lujo de detalles el feminicidio y la coartada.

Restrepo aparecía en redes sociales como ‘La Traviesa RP’ y el contenido era principalmente sobre relaciones de pareja. Alcanzó a llegar a los más de 200 mil seguidores y videos con cientos de reproducciones.