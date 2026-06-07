Los tres puntos donde más fotocomparendos se toman en Bogotá

Luego de que la Secretaría de Movilidad instalara señalización reflectiva en los postes de las cámaras de fotocomparendos en mayo de 2024, la ciudad ha experimentado una reducción considerable en el número de multas y accidentes de tránsito registrados en sus zonas de influencia.

Así lo celebraron los cabildantes Samir Bedoya y Fabián Puentes, al revisar las cifras, luego de que la cartera de Movilidad atendiera su solicitud. Y es que, entre 2023 y 2025, los fotocomparendos se redujeron en un 55% y los accidentes en vía, en un 15%.

En su análisis, indicaron que, desde 2020, se han impuesto 2.315.002 fotocomparendos en la ciudad. Ese mismo año, fueron 62.658, pero en 2023, se alcanzaron los 676.803: un promedio de 56.400 fotocomparendos por mes.

Sin embargo, tras la instalación de señalización reflectiva, la tendencia se ha mantenido a la baja. En 2024 se registraron 462.493 fotocomparendos, un promedio de 46.249 por mes; en 2025, 302.035 fotocomparendos, un promedio de 25.170 por mes, y en el primer trimestre de 2026, 66.804, para un promedio de 22.268 por mes.

Puntos de Bogotá en los que más se registran fotocomparendos:

Como parte del análisis realizado por ambos cabildantes, se dieron a conocer los tres puntos de la ciudad en los que más fotocomparendos suelen realizarse.

En la Avenida Américas con Carrera 78 se han tomado 89.553, desde 2020; en la Avenida Ciudad de Cali con Calle 15A, 99.030, y en la Avenida Boyacá con Calle 63D, 102.680.

En Bogotá funcionan cámaras de fotodetección automáticas y semiautomáticas. Las primeras detectan la posible infracción, registran la placa del vehículo y toman foto o video como evidencia, que es analizada por agentes de Tránsito. Detectan faltas al límite de velocidad, el sistema de semaforización, la medida de Pico y Placa y el no pago oportuno de la técnico-mecánica o el Soat. Actualmente en Bogotá hay 92 puntos de fotodetección automática.

¿El mejor fotocomparendo es el que no llega a hacerse?

Tras dar a conocer los resultados de su iniciativa, el concejal Fabián Puentes señaló que “las cámaras cumplen mejor su función cuando ayudan a prevenir y no cuando sorprenden al conductor. La seguridad vial no puede medirse por la cantidad de comparendos que se imponen, sino por las vidas que logramos proteger”.

Y su compañero de bancada, Samir Bedoya, insistió en que “la mejor fotomulta es la que nunca tiene que imponerse porque el conductor redujo la velocidad a tiempo”.

Desde el partido Mira, se hizo una solicitud a la Secretaría de Movilidad para mantener la medida, extenderla a otros postes de cámaras de fotocomparendos y seguir registrando los indicadores de siniestralidad en sus zonas de influencia.

“Para los conductores bogotanos, la tendencia se traduce en menos sanciones económicas y, sobre todo, en menor riesgo en las vías donde se implementó la señalización. Para la ciudad, constituye evidencia de que un ajuste técnico de bajo costo —hacer visibles los puntos de control— puede tener un impacto medible en la reducción de la siniestralidad”, indicó la bancada del partido Mira en el Concejo.