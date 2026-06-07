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Abelardo de la Espriella designó al general (r) del Ejército Jorge Mora como ministro de Defensa

El presidente electo aseguró que su nombramiento representa un reconocimiento a los soldados y policías del país.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
10:10 a. m.
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El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este lunes la designación del general (r) Jorge Eduardo Mora López como nuevo ministro de Defensa de su gobierno.

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En un mensaje público, el mandatario electo destacó que el oficial, oriundo de Norte de Santander, “ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad”, y aseguró que su nombramiento representa un reconocimiento a los soldados y policías del país.

¿Quién es el general (r) Jorge Mora López?

El mayor general (r) Jorge Mora cuenta con más de 36 años de experiencia en la gestión de seguridad y defensa, especializado en planificación estratégica, inteligencia, seguridad pública, conflictividad territorial y en la academia.

Culminó sus estudios de maestría en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra y también en Alta Gerencia Internacional en la Universidad de Los Andes.

Entre 2021 y 2022, se desempeñó como comandante de la Octava División del Ejército Nacional. También comandó la División de Fuerzas Especiales del Ejército y fue director del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia.

En las elecciones regionales de 2023 se lanzó a la Gobernación de Norte de Santander, pero fue derrotado por el actual gobernador William Villamizar. Este año, se lanzó al Senado con la lista de Salvación Nacional, pero perdió con 11.000 votos.

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Compromiso con la seguridad y la autoridad

De la Espriella afirmó que con esta designación se busca “recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”.

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El general (r) Jorge Mora fue una de las figuras clave para que el presidente electo Abelardo de la Espriella ganara en departamentos como Norte de Santander durante la contienda electoral.

El pasado 25 de junio, día en el que De la Espriella recibió su credencial del Consejo Nacional Electoral como presidente electo, el general (r) Jorge Mora fue el único nortesantandereano presente en la ceremonia privada de entrega.

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