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Colombia

Administrador de un bar engañaba a sus clientes vendiéndoles botellas de licor adulterado en Bogotá

El hombre fue capturado durante una megatoma de inspección en Puente Aranda.

Distribuidor de licor adulterado
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

julio 06 de 2026
03:21 p. m.
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Durante una megatoma realizada por la Policía en establecimientos nocturnos de Bogotá, las autoridades descubrieron que el administrador de un bar, presuntamente, estaba comercializando licor adulterado a sus clientes.

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El hallazgo se produjo en el sector de La Pradera, en la localidad de Puente Aranda, donde los uniformados adelantaban labores de inspección, vigilancia y control para verificar que los establecimientos cumplieran con la normatividad.

¿Cómo descubrieron el licor adulterado?

Durante la inspección al establecimiento, los uniformados realizaron registros e inspeccionaron los productos que eran vendidos al público.

Al revisar una de las neveras encontraron varias botellas de licor que llamaron la atención de los peritos por aparentes inconsistencias en sus envases.

Tras una revisión especializada, se detectaron anomalías en las etiquetas, las estampillas y los anillos de seguridad, elementos que permitieron establecer que las botellas presentaban señales de presunta adulteración.

Debido al riesgo que representaban para la salud de los consumidores, las bebidas fueron incautadas y el administrador del establecimiento fue capturado en flagrancia por el presunto delito de corrupción de alimentos.

¿Qué más encontraron durante el operativo?

La megatoma también dejó otro resultado. En un establecimiento diferente, las autoridades sorprendieron a dos menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, motivo por el cual el lugar fue suspendido por permitir el ingreso de adolescentes.

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Posteriormente, unidades de la Policía de Infancia y Adolescencia restablecieron los derechos de los menores y los entregaron a sus padres o acudientes.

¿Cómo evitar ser víctima de licor adulterado?

Tras el operativo, las autoridades recordaron varias recomendaciones para identificar una botella adulterada y evitar poner en riesgo la salud:

  • Verificar que la tapa, el sello de seguridad y la estampilla estén en perfecto estado.
  • Revisar que el licor no tenga partículas, residuos o impurezas.
  • Observar que las etiquetas tengan buena calidad y no presenten impresiones borrosas o desalineadas.
  • Confirmar que los códigos, lotes y fechas coincidan entre la estampilla y la botella.
  • En bares y discotecas, exigir que la botella llegue completamente sellada y sea destapada frente al consumidor.
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