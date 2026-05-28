Ley seca en Bogotá por elecciones presidenciales del domingo 31 de mayo: ¿A qué hora comienza?

La Alcaldía de Bogotá expidió el decreto 191, con el que anuncia la ley seca en el marco de las elecciones presidenciales del próximo domingo 31 de mayo, la primera vuelta.

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Desde las 6:00 p.m. del viernes 29 de mayo hasta las 12:00 p.m. del lunes 1 de junio: así regirá la medida en el transcurso del fin de semana.

¿A qué hora comienza y termina la ley seca en Bogotá?

Gustavo Quintero, el secretario de Gobierno, hizo un llamado para que la ciudadanía acate la normativa y ejerza su derecho al voto: “Esperamos que el domingo Bogotá sea ejemplo de tolerancia, respeto y garantías democráticas”.

Hace pocos días, el Gobierno recordó cómo será la ley seca a nivel nacional. Se contempló que iniciara el sábado 30 de mayo a partir de las 6:00 p.m. y acabara a las 12:00 p.m. del lunes 1 de mayo; pero quedaba a disposición de las autoridades locales extender los tiempos, algo que hizo Bogotá.

Sin duda, las elecciones serán cruciales, debido a que corresponden a la primera vuelta presidencial en la que compiten Iván Cepeda, Claudia López, Santiago Botero, Abelardo de la Espriella, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras, general (r) Gustavo Matamoros, Paloma Valencia y Sergio Fajardo.

¿Cuántas personas votan en Bogotá?

De acuerdo con la Registraduría, en Bogotá hay poco más de seis millones de personas (6.076.599) habilitadas para votar. La ciudad, entonces, dispondrá de 1.083 puestos de votación con 17.262 mesas.

A nivel nacional, el censo más reciente mostró que son 41.421.973 los colombianos habilitados para votar, distribuidos de la siguiente forma: 20.123.481 son hombres y 21.298.492 son mujeres.

Hay que tener en cuenta que, de esos más de 41 millones de votantes, 1.413.661 corresponden a los que viven en el exterior, quienes ya han ejercido su derecho debido a que las mesas se abrieron el 25 de mayo en las sedes consulares.