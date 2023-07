Habló el padre del joven mototaxista que murió durante un operativo policial en Santa Marta

La indignación por la muerte de un joven mototaxista de 23 años en Santa Marta, en medio de un operativo policial, desató caos y violencia. Una motocicleta de la Policía fue incinerada y varias cámaras de fotomultas destruidas.

Sobre este caso, lo que se conoce hasta el momento es que Erick Melo habría evadido una cámara de fotomulta y por esta razón fue perseguido por los uniformados. Sin embargo, no se conocen mayores detalles de cómo ocurrieron los hechos en los que lamentablemente perdió la vida el joven samario.

Arick Melo, padre del joven mototaxista que murió por impacto de bala, habló con Noticias RCN y pidió que la muerte de su hijo no quede impune.

Él lo único que hizo fue evadir la cámara de fotomulta, los uniformados lo persiguen y le disparan por la espalda, tras de eso uno se baja y lo remata

Noticias RCN: ¿Qué sabe usted del operativo en el que perdió la vida su hijo?

A.M: Yo lo que quiero es justicia, que los judicialicen. A ellos lo que están haciendo es separarlos por un corto tiempo de la institución.

Nosotros queremos con pruebas concretas que lo judicialicen y los entreguen,

Era un niño que tenía a su muchacha y se dedicaba al mototaxi. Él había salido del Ejército y no había fuentes de trabajo en Santa Marta y se dedicó al mototaxismo.

Un joven muy buena persona; por eso fueron los altercados, porque es un muchacho que no se metía con nadie. 23 añitos y me le quitaron la vida. No es justo.

Familiares de joven asesinado en medio de operativo policial piden justicia

Luego de que se conociera la muerte de Erick, sus familiares y amigos se reunieron a las afueras de la clínica Mar Caribe para exigir explicaciones a la Policía. “Pedimos justicia, porque esos son unos delincuentes con uniformes. Mi hijo es reservista con excelente conducta, fue antidisturbios, pero como no había trabajo, le tocó ponerse de mototaxi”, dijo el padre de la víctima.

La familia del joven asegura que este no tenía antecedentes y que buscaba la manera para poder invertir en otros vehículos y seguir trabajando como mototaxista para ayudar a sus seres queridos.

“Tenía el deseo de comprar dos motos más y lo matan en una moto que no tenía ni ocho días de comprada”, narró su padre.