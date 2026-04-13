Revelan más detalles del joven que intentaron linchar en el sur de Bogotá: su papá habló

En horas de la noche del viernes 10 de abril, ocurrió un preocupante hecho en el sur de Bogotá. La Policía ingresó a un conjunto residencial para aprehender a un joven de 15 años que supuestamente agredió sexualmente a otro de 12 años.

“La comunidad informa a la zona de atención que, al interior de un apartamento en un conjunto residencial de Usme, al parecer se habría registrado un caso de abuso sexual donde un menor de edad habría sido víctima de tocamientos por otro menor de edad”, precisó la Policía.

Joven quedó gravemente herido en el pulmón

El operativo se salió de las manos. Los vecinos intentaron linchar al menor mientras las autoridades trataban de subirlo a la patrulla. El caos se apoderó de la situación y, de un momento a otro, una horda protagonizó fuerte pelea con uniformados, tanto de la Policía como del UNDMO.

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Inclusive, cuando la patrulla salía, arrolló a un hombre. Además, una mujer de 36 años resultó herida por un impacto de arma traumática.

Noticias RCN conoció que la familia del menor de 12 años no ha presentado denuncias. Además, este joven se habría negado a recibir la asesoría y acompañamiento de las autoridades.

Papá pide que se esclarezca lo ocurrido

Por su parte, la mamá del otro menor, el señalado agresor sexual, le dijo a Noticias RCN que él quedó con heridas producto de las puñaladas. Sumado a ello, le hicieron una cirugía y tiene comprometido un pulmón.

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La FM conversó con John Yara Oviedo, el papá del joven. En primer lugar, reveló que el hecho se presentó cuando los dos menores estaban jugando a jalarse la sudadera en el parque y, luego de la supuesta agresión, hubo una discusión con la familia.

Al poco tiempo, los vecinos se percataron de lo que ocurrió, dándole inicio al caos. Yara afirmó que más de 400 personas estuvieron implicadas. Con respecto al estado de su hijo, indicó que está estable.

De igual forma, aseguró que no hubo agresión sexual y que los acudientes de los otros menores que estaban en el parque deberían hablar para esclarecer: “Exijo que se haga justicia”.