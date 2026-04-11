Disturbios en Bogotá durante operativo de la Policía: intentaron linchar a presunto abusador

En la noche del viernes 10 de abril, ocurrió un presunto caso de abuso en la localidad de Usme, sur de Bogotá. Al parecer, un menor de edad habría tocado indebidamente a otro joven.

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Cuando la patrulla llegó a realizar la respectiva aprehensión, los vecinos del conjunto intentaron linchar al menor. En video quedó el momento cuando lo sacaron y se evidenció la tensa situación que hubo en cuestión de minutos.

Menor habría hecho tocamientos indebidos

Inclusive, el vehículo de los uniformados arrolló a una persona. El hecho requirió el apoyo de más policías y del cuerpo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), dado que se salió de las manos.

Horas después, en la mañana del sábado 11 de abril, la Policía se pronunció: “La comunidad informa a la zona de atención que, al interior de un apartamento en un conjunto residencial, al parecer se habría registrado un caso de abuso sexual donde un menor de edad habría sido víctima de tocamientos por otro menor de edad”.

Policía inició investigación

“Fue necesario hacer uso de un vehículo policial para extraer al menor de edad, presunto victimario, quien estaba lesionado, con el fin de salvaguardar su vida e integridad”, precisó la institución al mencionar que la gente persiguió a la patrulla en aras de impedir que saliera del conjunto. Fue en ese momento cuando una persona quedó lesionada tras ser arrollada.

De igual forma, la Policía inició una respectiva investigación disciplinaria para que haya claridad en lo ocurrido.

A finales de marzo, el concejal Julián Espinosa, del partido Alianza Verde, alertó que la violencia contra los niños alcanzó cifras críticas. Tomando como referencia el periodo de enero y febrero, ocho jóvenes fallecieron por homicidio y seis en medio de accidentes de tránsito. Sumado a ello, hubo 335 presuntos delitos de ámbito sexual y 282 de intrafamiliar.