Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en diálogo con José Manuel Acevedo, explicó qué tan cerca está Colombia de una crisis energética.

Se han registrado lluvias recientes en ciudades como Bogotá y Medellín y la cota de Hidroituango está bien, ¿el Fenómeno de El Niño ya pasó o todo lo contrario? ¿Nos tenemos que seguir preocupando?

El Fenómeno de El Niño fue declarado ya hace un par de meses a nivel mundial, ya llegó el Fenómeno de El Niño y está declarado como uno de los más fuertes de la historia, ¿eso qué quiere decir para Colombia? es que tenemos una sequía mucho más marcada cuando estamos en verano y cuando estamos en invierno llueve menos.

Entonces, octubre y noviembre son generalmente meses de lluvia y por eso está lloviendo en las ciudades. Pero eso no quiere decir que esté lloviendo lo suficiente, está lloviendo el 50% de la media promedio histórica. Entonces, primero, si llueve en Bogotá, si llueve en Medellín, si llueve en las ciudades, no quiere decir que los embalses estén llenando a la velocidad que necesitan. Y segundo, la gran noticia de Hidroituango es espectacular, pero tenemos que recordar que es una planta casi a filo de agua. El embalse de Hidroituango es muy chiquito, entonces, que tenga más potencia para generar es maravilloso, pero no tiene capacidad de guardar un embalse grande.

Seguimos con las alarmas y todas las precauciones, no podemos bajar la guardia. Acompañamos al Gobierno en la campaña de ahorro de energía que es fundamental y ahorrar es relativamente fácil si somos conscientes de cómo usamos la energía en nuestras casas.

Usar bombillos LED, no les estoy pidiendo ni el Gobierno les está pidiendo que apaguen la luz, estamos pidiendo que usen los bombillos ahorradores de energía.

Lavemos con la lavadora llena. Hagamos una programación de no lavamos hasta que la lavadora no esté llena.

En el caso de tierra caliente, los aires acondicionados. No estamos pidiendo que a 40 grados se apaguen los aires, lo que se está pidiendo es que se pongan a una temperatura, no a 16 grados, sino a 21, 22 grados que eso hace toda la diferencia en la factura de energía.

Riesgo de apagón, ¿sí o no? ¿Existe todavía?

Realmente el operador del mercado XM el que ha levantado la alarma y sigue levantando la alarma. Está diciendo ojo con los combustibles para las térmicas, ojo que podamos prender todo el parque térmico, ojo que podamos llenar los embalses y que además la logística en épocas de verano funcione perfecto. ¿Esto qué quiere decir? No podemos tener bloqueos en carreteras cuando tenemos que transportar gas o tenemos que transportar combustibles líquidos, no podemos tener bloqueo en ninguna sola planta, y aquí quiero reiterar un tema adicional que pasó hace poco, y es que el Gobierno Nacional nos tiene que acompañar a cuidar los activos de generación y de transmisión del país.

Le hicieron un atentado a una de las empresas, a Celsia, en una planta chiquita, una PCH, casi de 20 megas, pero eso nos demuestra la vulnerabilidad en la que podemos estar en cualquiera de nuestros activos de generación.

¿Están abordando bien desde el gobierno de Abelardo de la Espriella lo que está pasando?

Quiero decir que lo primero que hizo este Gobierno, y eso es de admirarlo además, con la llegada de la ministra, fue sincerar la situación en la que estábamos. Así como lo hicieron en lo fiscal, lo hicieron en lo energético. La ministra que viene de XM, que conoce muy bien el sector, nos ha hecho un balance muy importante de decir, nos dejaron el país en una situación supremamente estresada en términos de generación de energía y producción de gas.

Creo que definitivamente sí estamos mejor en la medida en la que estamos sincerando. Ahora, se han venido tomando unas medidas también administrativas que nosotros celebramos, como por ejemplo el tema de Hidroituango, de la aceptación vía la ANLA de poder subir la cota, de agilizar todo el licenciamiento ambiental que se está agilizando en este momento, del compromiso del Gobierno Nacional de pagarle a las térmicas, ya se le desembolsaron 300.000 millones de pesos a las térmicas.

Esperamos que ojalá este traslado que se está proponiendo en el Congreso de la República, que necesitamos se dé también para terminar de cumplir los compromisos con el parque térmico, porque las térmicas las necesitamos con combustibles para poder prenderse a full capacidad durante el verano.

Se han venido tomando una serie de medidas, bajo la dirección de la ministra, que definitivamente sentimos que claramente hay un cambio.

¿Qué haría falta?

Hace falta dar unas señales de largo plazo, que también se lo hemos dicho a la ministra, y es que necesitamos más energía, y como necesitamos más energía, necesitamos señales de tranquilidad de largo plazo, subastas, acompañamiento del Gobierno Nacional en que entren todas las tecnologías. Nosotros no podemos renunciar a la generación térmica, tampoco podemos renunciar a la generación hidráulica, bienvenidas todas las eólicas, todas las solares, pero en este momento no solo Colombia, sino el mundo entero está hablando de adición energética, no de transición energética porque estamos perdiendo seguridad energética.

¿En qué consiste el proyecto que se ha presentado en el Congreso de la República y que tendrá que tramitarse en los próximos meses?

Nosotros viendo toda esta experiencia nos damos cuenta de que Colombia tiene que volverse otra vez atractivo para traer estos recursos e incluso que los mismos jugadores locales tengan incentivos para seguir haciendo apuestas a 30 años. Entonces, proyectos de infraestructura, de minería, de petróleo, de energía, para poner un ejemplo, son proyectos que se demoran y tienen una duración de 25 o 30 años, no nos sirven cuatro años.

Estamos muy esperanzados con todo lo que está haciendo este Gobierno, incluso con la ley de rescate, que trae unos beneficios para nuevas inversiones, pero nos hacía falta esta tranquilidad regulatoria, porque es que lo que pasa después de cuatro años no sabemos qué gobierno puede llegar y lo que no queremos es que vía administrativa, vía regulatoria, nos hagan expropiaciones, nos cambien las reglas de juego o nos desdibujen todo el panorama económico con el que nos prometieron invertir.

¿Con este proyecto se blindaría eso para que sea quien sea el presidente haya estabilidad?

Exactamente, o que por lo menos le toca volver al Congreso.

¿Ve que pueda prosperar en el Congreso de la República este proyecto o no?

Pues es que lo cierto es que este proyecto lo que está terminando de dar es el ancla para esta ley que está pasando el Gobierno Nacional en este momento de beneficios tributarios para nuevas inversiones. Pero es que lo tributario no es solo lo que le preocupa a un inversionista. Un inversionista lo que quiere es que, si le pintaron la cancha, no le cambien la regla de ese juego, de esa cancha en la que va a jugar durante los próximos 30 años.