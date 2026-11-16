Un informe de inteligencia obtenido en exclusiva por Noticias RCN advierte sobre una crítica situación en la frontera colombo-venezolana.

Señala que varios frentes del ELN estarían cruzando desde Venezuela hacia Colombia para refugiarse de operaciones militares, utilizando a militares secuestrados como escudos humanos para evitar bombardeos de las fuerzas colombianas.

El patrón identificado indica que estos grupos cruzan la frontera hacia Colombia cada vez que reciben información sobre operaciones militares en territorio venezolano, utilizando la porosidad de la zona limítrofe como estrategia de supervivencia.

ELN estaría cruzando de Venezuela a Colombia por bombardeos

La información revela que integrantes del ELN que operaban en Venezuela iniciaron una migración hacia territorio colombiano tras el inicio de operaciones militares con apoyo de Estados Unidos en el vecino país.

Colombia se habría convertido en el refugio de estos grupos guerrilleros que buscan evadir la presión militar venezolana.

Según el documento de inteligencia, los departamentos de La Guajira y Cesar serían los destinos de los guerrilleros de los frentes Luciano Ariza y José Manuel Martínez del ELN.

En Norte de Santander se concentrarían los frentes Camilo Torres, Carlos Cacúa, Luis Enrique León y Juan Fernando Porras de la misma organización. Los departamentos de Arauca y Vichada funcionarían como refugio del frente Domingo Laín Sáenz.

ELN usaría a militares como escudos humanos

La situación más preocupante, según el informe, es el uso de militares secuestrados* como escudos humanos.

Esta táctica buscaría evitar bombardeos por parte de las fuerzas militares colombianas, poniendo en grave riesgo la vida de los uniformados retenidos y limitando las opciones de respuesta de las autoridades.

La frontera colombo-venezolana se convierte así en un nuevo escenario de amenaza en la coyuntura actual.

Las autoridades colombianas han establecido como prioridad evitar que los secuestrados sean trasladados a través de la zona fronteriza, aunque las características geográficas de la región y su extensa longitud representan un desafío significativo para el control territorial.