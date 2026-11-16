¿Se imagina recorrer siete pueblos en una sola visita? En Duitama, Boyacá, el Pueblito Boyacense reúne representaciones de municipios emblemáticos del departamento y se convierte en una alternativa turística para quienes buscan arquitectura tradicional, gastronomía y ambiente navideño durante diciembre.

El complejo ofrece un recorrido por construcciones inspiradas en algunos de los destinos más reconocidos de la región. Sus calles, fachadas y espacios comunes permiten acercarse a diferentes expresiones de la identidad boyacense sin tener que viajar de un municipio a otro.

La propuesta también cobra atractivo durante la temporada de Navidad, cuando la iluminación y los adornos transforman el lugar y crean un ambiente para caminar, tomar fotografías y compartir en familia.

¿Cuáles son los siete pueblos que se pueden recorrer en el Pueblito Boyacense?

El recorrido reúne representaciones de siete municipios de Boyacá: Villa de Leyva, Tibasosa, Tenza, Sáchica, El Cocuy, Monguí y Ráquira.

Cada espacio busca conservar elementos arquitectónicos y culturales asociados con su población de origen. De esta manera, los visitantes pueden encontrar diferentes estilos de construcción y detalles que evocan la historia y las tradiciones de estos territorios.

La experiencia no se limita a observar las fachadas. El complejo cuenta con establecimientos comerciales, restaurantes y hoteles que complementan la visita y permiten conocer otros aspectos de la oferta turística del departamento.

¿Qué se puede hacer en el Pueblito Boyacense durante Navidad?

Durante diciembre, el alumbrado navideño se suma a los atractivos del lugar. Las luces decoran calles, construcciones y espacios principales, entre ellos la plaza y la parroquia, que hacen parte de los puntos de interés para quienes recorren el complejo.

La gastronomía es otro de los elementos que acompaña la experiencia. Los restaurantes ofrecen alternativas para acercarse a los sabores de la región, mientras que los establecimientos de artesanías permiten conocer y adquirir productos elaborados por creadores locales.

Por su propuesta arquitectónica y cultural, el Pueblito Boyacense puede convertirse en una parada para quienes planean visitar Duitama o hacer un recorrido por diferentes municipios del departamento durante las vacaciones de fin de año.

Así, quienes buscan un plan navideño en Boyacá encuentran en este complejo una manera de acercarse a siete referentes del territorio en un mismo recorrido, con espacios para disfrutar de la arquitectura, la comida y las tradiciones locales.