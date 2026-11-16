El puente festivo del 16 de noviembre traerá una diferencia importante para quienes acostumbran consultar los resultados de los juegos de suerte y azar en Colombia: no todas las modalidades tendrán extracciones durante esta jornada.

Mientras el Super Astro Sol interrumpirá su programación habitual, el Super Astro Luna continuará funcionando y dará a conocer una nueva combinación ganadora durante la noche.

La jornada coincide con el festivo de la Independencia de Cartagena, conmemoración que en Colombia se traslada al lunes siguiente al 11 de noviembre.

Por esta razón, quienes participen en el sorteo nocturno deberán tener presente que la extracción se realizará más temprano de lo habitual.

Resultado del Super Astro Luna de hoy 16 de noviembre de 2026

De acuerdo con el calendario oficial, este lunes 16 de noviembre se realizó el sorteo 8306 de Super Astro Luna, correspondiente al acta 6005.

La extracción estuvo programada para las 8:30 de la noche (hora colombiana) y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número ganador: 4679

Signo zodiacal: Acuario.

Durante el sorteo se seleccionaron cuatro cifras, comprendidas entre 0000 y 9999, acompañadas de uno de los doce signos zodiacales.

Es importante aclarar que las combinaciones seleccionadas durante el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre no tuvieron influencia sobre el resultado del lunes.

Cada extracción es independiente, por lo que los números anteriores no permiten determinar cuáles aparecerán durante la nueva jornada.

Los participantes podrán consultar la combinación oficial y compararla con la información registrada en sus comprobantes.

¿Qué deben tener en cuenta los jugadores del Super Astro Luna durante el festivo?

Una de las principales recomendaciones es verificar el horario de la extracción, debido a que los lunes festivos tienen una programación diferente a la de los días hábiles.

Mientras el Super Astro Luna juega habitualmente a las 10:50 p. m. de lunes a viernes, los domingos y festivos la extracción se adelanta a las 8:30 p.m.

También es necesario comprobar que el tiquete corresponda a la modalidad Luna, ya que el Super Astro Sol no realizará sorteo durante el lunes 16 de noviembre.

En cuanto a los premios, existen tres categorías principales: cuatro cifras y signo, tres últimas cifras y signo, y dos últimas cifras y signo.

En todos los casos, las cifras deben coincidir en el orden exigido por el reglamento y acompañarse del signo zodiacal correspondiente.

Quienes identifiquen un posible acierto deberán conservar el comprobante original y revisar las condiciones establecidas para reclamar el dinero.

Otro aspecto importante es que el valor de los premios depende del monto apostado y de la categoría alcanzada, por lo que no todas las apuestas ganadoras reciben la misma cantidad.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.