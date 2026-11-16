Desde hace nueve meses, los comerciantes de Bosa Estación, en el sur de Bogotá, viven bajo el terror de una banda criminal que los extorsiona y los obliga a vender drogas en sus negocios, esta grave denuncia fue conocida en exclusiva por Noticias RCN.

Nos extorsionan, extorsionan a las mujeres, nos presionan, y nosotros pedimos ayuda, necesitamos ayuda.

Los dueños de estos negocios solicitan intervención urgente de las autoridades y advierten que esta situación los está llevando a la quiebra.

Comerciantes obligados a vender drogas en sus locales en Bosa

La extorsión o el pago de ‘vacuna’ no es el único delito al que están sometidos estos comerciantes.

Según sus testimonios, la organización criminal los ha forzado a distribuir estupefacientes en sus establecimientos comerciales.

Se posicionaron de la zona, nos obligaron a nosotros, los comerciantes, a venderles droga, y si no le vendemos, ellos dicen que nos amenazaron por videollamada.

Los afectados aseguran que los delincuentes dicen ser del Tren de Aragua y operan armados en la zona.

Nos traen la droga, nos obligan a venderla, nos toca venderla a la buena o a la mala, las mujeres tienen que consumir la droga. Bueno, eso se le dice gaseosa, marihuana o perico, a mí me pasan 100 papeletas a venderle ellos, prácticamente cada dos días, y bajan por la plata.

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Este es el modus operandi que usan para robar en comercios

Además, según las víctimas, estos sujetos provocan peleas dentro y fuera*de los establecimientos con el presunto fin de robar a los clientes y transeúntes del sector.

El líder de esta organización criminal, desde la cárcel, dirige las operaciones desde el centro penitenciario de La Picota.

Nos amenazaron por videollamada, uno supuestamente se encuentra en la cárcel de La Picota, ahí le dicen el ronco, y los otros, o sea, es el que los manda a ellos, y aquí nos traen la droga, nos obligan, tienen la zona demasiado azotada.

Las amenazas son directas y contundentes contra quienes se niegan a cooperar. "Entonces se les pone en videollamada, mira, te advierto, si esto no hace usted, lo matamos y le matamos a su familia, ahí comienzan las amenazas", relataron las víctimas.