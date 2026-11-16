El extremo colombiano Luis Díaz ha entregado un parte alentador a los aficionados del Bayern Múnich y de la Selección Colombia. Tras varias semanas alejado de los terrenos de juego a raíz de una complicada lesión muscular, el atacante guajiro continúa trabajando intensamente en las instalaciones de la Säbener Straße con el firme objetivo de ponerse a punto bajo las órdenes del técnico Vincent Kompany.

La noticia ha generado gran optimismo en el entorno del gigante alemán, que ha sentido la ausencia de su desequilibrio ofensivo en los últimos compromisos de la Bundesliga y la UEFA Champions League.

Aunque los plazos de regreso se manejan con absoluta prudencia por parte del cuerpo médico, las recientes imágenes del futbolista entrenando nuevamente con balón confirman que su etapa de recuperación entra en la recta final.

Bayern se pronunció sobre un posible regreso de Díaz

A pesar de que el atacante ya realiza trabajos de campo y se le ve integrado en ciertos ejercicios tácticos junto a sus compañeros durante el actual parón internacional, en el cuerpo técnico liderado por Vincent Kompany prefieren llevar las cosas con cautela.

Fuentes cercanas al club bávaro señalaron que su regreso para el enfrentamiento ante el Colonia está prácticamente descartado, ya que la directiva y los preparadores físicos no quieren arriesgar una recaída que complique el resto de la temporada. La consigna es clara: garantizar que el colombiano esté al 100% en su condición física antes de darle el alta competitiva.

De mantenerse esta evolución favorable sin contratiempos físicos, se estima que "Lucho" Díaz podría volver a sumar minutos oficiales antes de que finalice el mes de noviembre o en los primeros destellos del mes de diciembre, aportando nuevamente desborde, velocidad y goles al esquema bávaro en su lucha por los títulos locales e internacionales.

¿Cómo fue la lesión de Luis Díaz en el Bayern Múnich?

El calvario para el extremo cafetero comenzó el pasado 21 de octubre, durante un duelo vibrante de la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Arsenal en el Allianz Arena, compromiso que finalizó con un empate 2-2. En medio de una jugada de alta intensidad, el exjugador del Liverpool sintió un fuerte piquete que obligó su sustitución prematura.

Tras los exámenes médicos de rigor, el departamento de comunicación y salud del Bayern Múnich confirmó que Luis Díaz sufrió una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo.

Dicha lesión lo marginó automáticamente de los terrenos de juego y le impidió unirse a la convocatoria de la Selección Colombia para los retos correspondientes de la fecha FIFA, convirtiéndose en una baja sensible tanto para su club como para el combinado nacional.