La Procuraduría recibió un informe del gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Carlos Campo, que detalla presuntas irregularidades administrativas ocurridas durante el cambio de gobierno Petro - De la Espriella.

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El documento evidenciaría 182 modificaciones contractuales firmadas los días 5 y 6 de agosto de 2026, apenas horas antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Según el expediente, estas 182 modificaciones contractuales comprometieron recursos por un valor total aproximado de $660 millones.

Las firmas se habrían realizado justo un día antes del cambio de administración, lo que genera cuestionamientos sobre la oportunidad y la transparencia de estas decisiones.

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El bloqueo presupuestal que enfrenta el ICA

El informe revela una situación más compleja relacionada con el bloqueo presupuestal del ICA. De acuerdo con el reporte, la entidad enfrenta un bloqueo que supera los $63.000 millones, una cifra significativamente mayor a los recursos comprometidos por las modificaciones contractuales.

El documento establece una relación directa entre el bloqueo presupuestal y las 182 prórrogas realizadas pocas horas antes del cambio de gobierno.

Esta situación representa, según el informe, "una grave alerta que compromete la continuidad del servicio, la responsabilidad institucional del ICA".

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Eventuales consecuencias de estas presuntas irregularidades

La problemática presupuestal coloca a la nueva administración del ICA en un escenario complejo. Según el documento, el gobierno entrante "se ve entonces enfrentado a un escenario de absoluta necesidad y sin margen de maniobra inicial", limitando su capacidad de gestión desde el inicio de la gestión presidencial.

La Procuraduría ya tiene en su poder el documento completo para adelantar las investigaciones correspondientes.

El organismo de control deberá determinar si existieron irregularidades en la firma de estas modificaciones contractuales durante el periodo de transición y evaluar las implicaciones del bloqueo presupuestal en el funcionamiento del ICA.