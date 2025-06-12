“Hacia el corazón de la Tierra”: así zarpó el ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

El orgullo, la emoción y las lágrimas se mezclaron este jueves durante el zarpe del buque ARC Simón Bolívar, que emprendió una expedición histórica hacia el continente blanco.

Desde muy temprano, familiares, marinos, investigadores y el equipo periodístico de Noticias RCN vivieron una despedida cargada de simbolismo antes de navegar hacia “el corazón de la Tierra”.

Una despedida llena de emoción y un sueño profesional en marcha

A las 10:00 de la mañana inició el conteo regresivo que marcó el comienzo de la travesía. Entre abrazos y voces entrecortadas, las familias acompañaron a los tripulantes en un momento donde el orgullo y la incertidumbre se encontraron en el muelle.

“Se va medio corazón, pero orgullosa siempre de él”, expresó la madre de uno de los periodistas. Otros familiares desearon fortaleza y crecimiento personal a quienes hoy hacen parte de esta misión científica y naval.

El equipo de Noticias RCN —dos periodistas, un camarógrafo y un editor— dejó su corazón en tierra, pero partió con la convicción de contar cada detalle del viaje durante 85 días de transmisión ininterrumpida. Ellos viajan junto a 72 tripulantes de la Armada Nacional, 25 investigadores y un oficial extranjero, todos rumbo a una aventura que recorrerá 12.700 millas náuticas.

La maniobra de salida exigió precisión absoluta por tratarse de un corredor de tránsito marítimo estrecho. En el puente de gobierno, cada miembro de la tripulación cumplió su rol para comenzar el trayecto hacia aguas abiertas, punto en el que oficialmente inició la ruta que los llevará al Canal de Panamá, Valparaíso y, más adelante, a Punta Arenas.

El ARC Simón Bolívar: el guardián colombiano en la Antártida

El buque, construido por manos colombianas en los astilleros de Cotecmar, es considerado un símbolo nacional. Fue diseñado para resistir impactos de hielo de hasta 70 centímetros y es el navío más grande construido hasta ahora para la Armada Nacional: mide 83 metros de largo, 16 de ancho y desplaza cerca de 3.000 toneladas.

En sus ocho cubiertas, comparables con un edificio de 14 pisos, alberga laboratorios de geología, oceanografía e hidrografía, donde se desarrollarán investigaciones sobre los mares colombianos y su conexión con el planeta.

RELACIONADO Científicos alertan la activación de nuevos volcanes en la Antártida por el deshielo en la zona

“El Simón Bolívar será nuestro guardián; donde el frío es silencio, será nuestra casa”, expresó uno de los periodistas desde el puente de gobierno mientras el buque iniciaba movimiento.

Gracias a la tecnología instalada por el Canal RCN, una cámara robótica transmitirá en tiempo real la navegación completa, permitiéndole a Colombia seguir cada capítulo de esta expedición como si estuviera a bordo.

Comienza la travesía

Ya en aguas abiertas, el ARC Simón Bolívar avanza por el mar Caribe con rumbo al Canal de Panamá. Serán cerca de 20 días de navegación antes del primer puerto de abastecimiento en Valparaíso, Chile, y luego la continuación del trayecto hacia Punta Arenas para preparar el ingreso a la Antártida.

El equipo de Noticias RCN ya está instalado en su nueva casa flotante y será testigo de una misión que combina ciencia, soberanía y periodismo en uno de los lugares más extremos del planeta.

Buen viento y buena mar.