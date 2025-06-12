CANAL RCN
Colombia Video

“Hacia el corazón de la Tierra”: así zarpó el ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

El buque ARC Simón Bolívar inició su travesía de 85 días hacia la Antártida, acompañado por un equipo periodístico de Noticias RCN y más de 100 tripulantes.

Noticias RCN

diciembre 06 de 2025
05:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El orgullo, la emoción y las lágrimas se mezclaron este jueves durante el zarpe del buque ARC Simón Bolívar, que emprendió una expedición histórica hacia el continente blanco.

Rumbo a la Antártida: Noticias RCN acompaña la histórica travesía del ARC Simón Bolívar
RELACIONADO

Rumbo a la Antártida: Noticias RCN acompaña la histórica travesía del ARC Simón Bolívar

Desde muy temprano, familiares, marinos, investigadores y el equipo periodístico de Noticias RCN vivieron una despedida cargada de simbolismo antes de navegar hacia “el corazón de la Tierra”.

Una despedida llena de emoción y un sueño profesional en marcha
A las 10:00 de la mañana inició el conteo regresivo que marcó el comienzo de la travesía. Entre abrazos y voces entrecortadas, las familias acompañaron a los tripulantes en un momento donde el orgullo y la incertidumbre se encontraron en el muelle.

“Se va medio corazón, pero orgullosa siempre de él”, expresó la madre de uno de los periodistas. Otros familiares desearon fortaleza y crecimiento personal a quienes hoy hacen parte de esta misión científica y naval.

El equipo de Noticias RCN —dos periodistas, un camarógrafo y un editor— dejó su corazón en tierra, pero partió con la convicción de contar cada detalle del viaje durante 85 días de transmisión ininterrumpida. Ellos viajan junto a 72 tripulantes de la Armada Nacional, 25 investigadores y un oficial extranjero, todos rumbo a una aventura que recorrerá 12.700 millas náuticas.

La maniobra de salida exigió precisión absoluta por tratarse de un corredor de tránsito marítimo estrecho. En el puente de gobierno, cada miembro de la tripulación cumplió su rol para comenzar el trayecto hacia aguas abiertas, punto en el que oficialmente inició la ruta que los llevará al Canal de Panamá, Valparaíso y, más adelante, a Punta Arenas.

El ARC Simón Bolívar: el guardián colombiano en la Antártida

El buque, construido por manos colombianas en los astilleros de Cotecmar, es considerado un símbolo nacional. Fue diseñado para resistir impactos de hielo de hasta 70 centímetros y es el navío más grande construido hasta ahora para la Armada Nacional: mide 83 metros de largo, 16 de ancho y desplaza cerca de 3.000 toneladas.

En sus ocho cubiertas, comparables con un edificio de 14 pisos, alberga laboratorios de geología, oceanografía e hidrografía, donde se desarrollarán investigaciones sobre los mares colombianos y su conexión con el planeta.

Científicos alertan la activación de nuevos volcanes en la Antártida por el deshielo en la zona
RELACIONADO

Científicos alertan la activación de nuevos volcanes en la Antártida por el deshielo en la zona

“El Simón Bolívar será nuestro guardián; donde el frío es silencio, será nuestra casa”, expresó uno de los periodistas desde el puente de gobierno mientras el buque iniciaba movimiento.

Gracias a la tecnología instalada por el Canal RCN, una cámara robótica transmitirá en tiempo real la navegación completa, permitiéndole a Colombia seguir cada capítulo de esta expedición como si estuviera a bordo.

Comienza la travesía

Ya en aguas abiertas, el ARC Simón Bolívar avanza por el mar Caribe con rumbo al Canal de Panamá. Serán cerca de 20 días de navegación antes del primer puerto de abastecimiento en Valparaíso, Chile, y luego la continuación del trayecto hacia Punta Arenas para preparar el ingreso a la Antártida.

El equipo de Noticias RCN ya está instalado en su nueva casa flotante y será testigo de una misión que combina ciencia, soberanía y periodismo en uno de los lugares más extremos del planeta.

Buen viento y buena mar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Adolescente de 15 años fue asesinada a tiros dentro de un carro en Cali: iban por su madre

Cali

Nuevas denuncias alertan por irregularidades en megacontrato de alumbrado público de EMCALI

Asesinatos en Colombia

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Otras Noticias

Automovilismo

Lanzan en Colombia el primer camión botellero 100% eléctrico

Con cero emisiones y una operación silenciosa, se presentó en Colombia el primer camión botellero 100% eléctrico.

Google

Lo que Google no había contado: estas fueron las búsquedas que fueron tendencia en el año

El gigante tecnológico presentó el nuevo Year in Search, el recuento que expone los personajes y fenómenos que marcaron el año.

Cucho Hernández

El 'Cucho' Hernández volvió a marcar frente al FC Barcelona: vea el gol del colombiano

Venezuela

Murió exgobernador venezolano en el Helicoide, el llamado centro de tortura de los presos políticos

Alimentos

Pilas: estos son los principales riesgos de mezclar comida con licor en navidad