CANAL RCN
Colombia

Condenan a jefe de un hospital en Cali tras descubrirles acosos a sus empleadas

Según la Fiscalía, el hombre aprovechó su poder para cometer los abusos.

Capturan a ladrón que tenía prisión domiciliaria.
Capturan a ladrón que tenía prisión domiciliaria. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Valentina Bernal

febrero 06 de 2026
04:53 p. m.
En Cali, un juez penal del circuito condenó a 13 años y 9 meses de prisión a Diego Ramiro Cortés Arismendi, de 44 años, quien se desempeñaba como jefe de una de las áreas administrativas de la institución.

La decisión se produjo tras un proceso judicial sustentado en las pruebas recaudadas por la Fiscalía que demostraron una conducta reiterada de acoso sexual y agresiones contra varias empleadas, hechos que se habrían extendido durante una década, entre 2010 y 2020.

Condenan a jefe de un hospital en Cali tras descubrirles acosos a sus empleadas

De acuerdo con lo probado en juicio, el ahora condenado utilizó su posición jerárquica para someter a varias trabajadoras del hospital a comportamientos que atentaron contra su integridad sexual y emocional.

La Fiscalía estableció que sostenía conversaciones de contenido sexual, realizaba comentarios obscenos sobre los cuerpos de las víctimas y las sometía a tocamientos íntimos no consentidos.

Las investigaciones revelaron que aprovechaba espacios cerrados dentro del hospital para encerrarse con las mujeres, donde las acosaba con el propósito de obligarlas a sostener relaciones sexuales, valiéndose de su rol como superior.

Víctima contó cómo este hombre la acosaba en inmediaciones del hospital

Uno de los episodios documentados por la Fiscalía ocurrió cuando una de las víctimas se encontraba cerca de una fotocopiadora. En ese lugar, el condenado inició el acoso y posteriormente repitió la agresión en la cocina del hospital, cuando la mujer fue a prepararse un café.

En esta ocasión, el hombre ingresó al espacio, cerró la puerta y la atacó con tocamientos de índole sexual.

Otra de las víctimas relató haber soportado insinuaciones obscenas constantes y solicitudes directas para sostener relaciones íntimas, condicionando la firma o revisión de documentos laborales a cambio de acceder a sus exigencias.

Imputaron delitos sexuales al jefe de un hospital en Cali

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Diego Ramiro Cortés Arismendi los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, en calidad de autor. Aunque el procesado no aceptó los cargos, el juez consideró que el material probatorio era suficiente y ordenó que la pena sea cumplida en centro carcelario.

Finalmente, se informó que la defensa apeló la sentencia, por lo que el caso continuará en segunda instancia.

