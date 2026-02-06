CANAL RCN
Deportes

Debut de James Rodríguez con Minnesota United: ¿cuándo inicia la MLS?

James Rodríguez firmó con Minnesota United y se prepara para su debut con la MLS de Estados Unidos.

James Rodríguez
Foto: @mnufc

Sergio García

febrero 06 de 2026
05:37 p. m.
James Rodríguez ya tiene nuevo destino y fecha para su esperado regreso a las canchas. El volante colombiano fue presentado oficialmente como refuerzo del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) y su debut está previsto para el inicio de la temporada, en un momento clave de cara al Mundial de 2026.

El capitán de la Selección Colombia firmó un contrato de corta duración con el conjunto estadounidense, acuerdo que en principio lo vincula hasta junio de 2026, mes en el que comenzará la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. El club, sin embargo, se reservó una opción para extender el vínculo por seis meses más, hasta el final de la temporada de ese mismo año.

La fecha del debut de James en la MLS

El primer partido oficial del colombiano con el Minnesota United está programado para el 21 de febrero, cuando su equipo visite al Austin FC. El compromiso se disputará a partir de las 8:30 de la noche, hora colombiana, y marcará el estreno del mediocampista en el fútbol estadounidense.

Ese encuentro también coincidirá con el inicio de la nueva temporada de la MLS, torneo que comenzará el mismo día y en el que el Minnesota buscará mejorar su rendimiento histórico, ya que desde su ingreso a la liga en 2017 no ha conseguido disputar una final.

La presencia de James genera gran expectativa entre los aficionados del club y también en Colombia, donde muchos esperan verlo recuperar continuidad y ritmo competitivo en un año decisivo.

Un fichaje pensando en el Mundial de 2026

La llegada del mediocampista a la MLS pone fin a varios meses de incertidumbre sobre su futuro. Desde su salida del León de México en noviembre, el colombiano fue vinculado con clubes de distintos países, incluyendo Argentina, Brasil y el fútbol colombiano.

Finalmente, el Minnesota United apareció como una opción concreta para que el volante tenga minutos de competencia antes del Mundial. A sus 34 años, el propio jugador ha dejado claro que su prioridad es llegar en buena forma al torneo.

“En cinco meses tengo la Copa del Mundo. Estoy en una etapa en la que no puedo fallar”, expresó el futbolista, quien también reveló que conversó con el seleccionador Néstor Lorenzo antes de tomar la decisión. Según el propio James, el técnico le recomendó aceptar el reto en la MLS, una liga que podría brindarle continuidad sin la presión de otros escenarios.

Con la fecha de su debut ya definida, todas las miradas estarán puestas en el estreno del colombiano, que buscará liderar a su nuevo equipo y consolidarse nuevamente como pieza clave de la Selección.

