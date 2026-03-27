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Hallan cuerpo que sería de ciudadano estadounidense desaparecido en Antioquia: esto confirmó Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín confirmó que el cuerpo fue encontrado entre Jericó y Puente Iglesias; autoridades ya tendrían pistas clave y no descartan extradición.

Federico Gutiérrez sobre extranjero
FOTO: Alcaldía de Medellín

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
02:17 p. m.
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La desaparición de un ciudadano estadounidense en Antioquia encendió las alertas de las autoridades. Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desde el pasado domingo se adelantaba la búsqueda de Eric Gutiérrez, cuyo paradero era desconocido.

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En las últimas horas, el mandatario confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en zona rural entre los municipios de Jericó y Puente Iglesias.

De acuerdo con la información oficial, existe una “muy alta probabilidad” de que el cuerpo corresponda al ciudadano desaparecido. El cadáver fue trasladado a Instituto Nacional de Medicina Legal en Medellín, donde se realizará el proceso de identificación y reconocimiento formal, procedimiento clave para confirmar la identidad de la víctima.

Avanza la investigación: autoridades tendrían pistas claras

Las investigaciones, lideradas por la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, avanzan de manera significativa. Según el alcalde, ya existirían pistas “muy claras” sobre los posibles responsables del hecho, lo que abre la puerta a capturas en el corto plazo.

El mandatario fue enfático en señalar que se buscará justicia y que incluso se contempla la posibilidad de solicitar la extradición de los implicados, en caso de que se configure este escenario.

Coordinación internacional y reacción oficial

En paralelo, la administración distrital informó que se estableció comunicación directa con la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y el consulado correspondiente, con el fin de garantizar el acompañamiento diplomático y el seguimiento del caso.

El alcalde también confirmó que ya sostuvo comunicación directa con el padre del ciudadano desaparecido, quien se encuentra en Medellín, para informarle sobre la situación.

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