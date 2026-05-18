"No absoluto": famoso vidente reveló predicción sobre las elecciones en Colombia, a días de la primera vuelta

Los candidatos a la presidencia de Colombia se encuentran ultimando sus campañas en las diferentes zonas del país.

Y es que ya solo restan 13 días para que se lleve a cabo la primera vuelta, que está agendada para el 31 de mayo de 2026.

Hasta el momento, los tres candidatos que más puntos han marcado en las encuestas son Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella.

En consecuencia, un reconocido vidente analizó si Paloma Valencia podría convertirse en la primera mujer presidente de Colombia y entregó una respuesta contundente.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Paloma Valencia sería la nueva presidenta de Colombia en 2026? Esta fue la respuesta de un famoso vidente

El pasado 13 de mayo, 'Iván, el mentor espiritual', que cuenta con más de 186.000 seguidores en TikTok, leyó sus cartas y dijo que, de acuerdo con sus visiones, Paloma Valencia no llegaría a la presidencia.

"¿Paloma Valencia llega a la presidencia de Colombia en 2026? No, la respuesta es un no absoluto de parte de la divinidad", dijo.

¿Quién sería el nuevo presidente de Colombia, según este famoso vidente?

Un día antes de realizar la predicción sobre Paloma Valencia, 'Iván, el mentor espiritual' analizó la energía de Iván Cepeda y expresó que, de acuerdo con sus sensaciones, sería el nuevo presidente de Colombia.

"¿El candidato Iván Cepeda llega a la presidencia de Colombia? Le salió la 'carta del mago' y eso indica que por supuesto que llega a la presidencia, de eso no cabe ninguna duda", expresó.

"No la tiene fácil porque se le presentarán miles de cosas, sobre todo desde el principio, pero seguirá con su postura", concluyó.

Su análisis completo se puede escuchar en el siguiente video: