Imputan a padrastro que abusó y asesinó a una pequeña de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

El feminicidio de una niña de tan solo 2 años y 11 meses, en el sur de Bogotá, terminó con la imputación de un hombre de 21 años, padrastro de la víctima, quien sería el responsables de los vejámenes cometidos.

La Fiscalía, con base en las pruebas recaudadas, presentó cargos por feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

Padrastro abusó y asesinó a menor de 2 años frente a su hermanito en Bogotá

De acuerdo con la investigación adelantada potr una fiscal de la Unidad Especial de Niños, Niñas y Adolescentes Nacional (UENNA),el crimen tuvo lugar el 24 de septiembre de 2024 en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Allí, el señalado agresor, padrastro de la niña, habría aprovechado los momentos en los que quedaba a cargo de los dos menores para someter a la pequeña a agresiones de carácter físico y sexual, actos que además ocurrieron en presencia de su hermano mayor, de apenas 5 años.

¿Cómo descubrieron los abusos que sufría esta menor de 2 años?

El caos fue conocido por las autoridades cuando, después de los hechos, el procesado trasladó a la niña hasta el Hospital de Kennedy.

RELACIONADO Capturaron a alias Lámpara tras golpear salvajemente a su hijastro de 4 años en Antioquia

Los médicos confirmaron que la menor llegó sin signos vitales, situación que de inmediato encendió alarmas y dio inicio a la investigación.

Posteriormente, un dictamen de Medicina Legal reveló que la menor presentaba lesiones recientes, signos de abuso sexual prolongado y evidencia de episodios previos de violencia física.

Estas conclusiones reforzaron la hipótesis de la Fiscalía sobre el patrón de maltrato y abuso constante ejercido contra la víctima.

Imputan cargos a abusador y feminicida de una pequeña de dos años en Bogotá

Con base en el material probatorio, la Fiscalía General de la Nación imputó al investigado por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado durante las audiencias preliminares.

RELACIONADO Padrastro asesinó con 49 puñaladas a su hijastra de 9 años en Mosquera y luego intentó quitarse la vida

Tras esto, el juez de control de garantías determinó que el hombre debía ser privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.