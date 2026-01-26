CANAL RCN
Colombia Video

Hallan jeringas, batas y material catalogado como peligroso en un contenedor de Suba: ¿qué se sabe?

En el operativo participaron varias entidades de la Administración distrital.

Valentina Bernal

enero 26 de 2026
12:39 p. m.
En la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, se halló un contenedor en plena vía pública que tenía en su interior jeringas, batas, residuos biológicos, y materiales que están catalogados como peligrosos o de manejo especializado.

El caso fue detectado durante un operativo en el que participaron varias entidades de la Administración distrital.

¿Qué se sabe del contenedor que tenía material peligroso en Suba?

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los residuos fueron hallados en un contenedor cercano a la clínica veterinaria Nutrivet, ubicada en la calle 123 con carrera 45, en Suba.

Según la entidad, el establecimiento fue instado de manera inmediata no solo a separar correctamente los residuos, sino también a limpiar y levantar los desechos que horas antes habían sido dejados de forma equivocada en la vía pública.

Ante esta situación, la Policía de Bogotá impuso una medida correctiva a la clínica veterinaria, correspondiente a una multa tipo IV del Código Nacional de Policía, cuyo valor asciende a $933.816 pesos.

Esta sanción es la máxima permitida por el artículo 111 de la normativa nacional para infracciones ambientales.

¿A dónde pueden ser arrojados este tipo de residuos?

Desde la Administración se reiteró que es fundamental cumplir con los horarios y frecuencias establecidos para sacar los residuos ordinarios y aprovechables, y respetar las normas que regulan la disposición de desechos, especialmente aquellos considerados peligrosos.

Asimismo, las autoridades recordaron que los centros médicos y veterinarios están obligados a realizar la disposición de residuos biológicos exclusivamente mediante un gestor particular autorizado, precisamente para evitar que este tipo de materiales termine en contenedores comunes o en la vía pública.

