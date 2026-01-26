"Estoy soltera": ¿Karol G dio nuevos indicios de su ruptura con Feid?

Las redes sociales vuelven a convertirse en el principal escenario de debate cuando se trata de la vida personal de las grandes figuras de la música. En los últimos meses, el foco ha estado puesto sobre Karol G y Feid, dos de los artistas antioqueños más influyentes de la escena urbana, cuya relación sentimental fue seguida de cerca por millones de fanáticos en todo el mundo. Aunque ambos optaron siempre por la discreción, en las últimas horas el tema volvió a encenderse con fuerza tras nuevos indicios que reabrieron la conversación.

Según reveló hace una semana el portal TMZ, Karol G y Feid habrían puesto fin a su relación hace algunos meses, en un proceso que se dio de común acuerdo y sin conflictos públicos. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esta información de manera oficial, lo que ha alimentado aún más la especulación. Sin embargo, lo ocurrido este domingo en Medellín volvió a colocar la lupa sobre la artista paisa y su situación sentimental.

La canción que encendió la polémica en Medellín

El debate se intensificó luego de que Karol G apareciera como invitada especial en el concierto de Bad Bunny en Medellín, un evento que reunió a miles de asistentes y tuvo una enorme repercusión en plataformas digitales. Tras subir a la tarima, la cantante interpretó junto al puertorriqueño una canción cuya letra no pasó desapercibida para sus seguidores.

El fragmento que más comentarios generó fue claro y directo: “Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda. Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala”. Para muchos fanáticos, estas palabras fueron interpretadas como una declaración pública sobre su estado sentimental actual, reforzando la versión de una ruptura definitiva con Feid.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Clips del momento se viralizaron rápidamente y dieron paso a análisis, teorías y opiniones encontradas. Algunos consideran que se trata simplemente de una interpretación artística sin relación directa con su vida personal, mientras que otros creen que fue un mensaje sutil pero contundente.

Redes sociales, especulación y silencio oficial

El silencio de Karol G y Feid ha sido clave en la magnitud del debate. Al no existir una confirmación oficial por parte de ninguno, cada gesto, publicación o aparición pública se convierte en material de análisis. En este contexto, las redes sociales funcionan como un amplificador constante de rumores y percepciones.

Lo cierto es que ambos artistas atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras, con agendas cargadas, lanzamientos exitosos y giras internacionales. Para muchos seguidores, su vida personal debería quedar al margen del escrutinio público; para otros, forma parte inevitable de la narrativa que rodea a figuras de esta magnitud.

Por ahora, la supuesta ruptura sigue siendo un tema abierto. Mientras no haya una palabra oficial, el debate continuará alimentado por interpretaciones, canciones y momentos que, como el vivido en Medellín, vuelven a colocar a Karol G en el centro de la conversación digital.