CANAL RCN
Tendencias

"Estoy soltera": ¿Karol G dio nuevos indicios de su ruptura con Feid?

En redes sociales se ha creado un debate alrededor de los nuevos indicios de Karol G sobre su separación de Feid.

Karol G
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 26 de 2026
12:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Las redes sociales vuelven a convertirse en el principal escenario de debate cuando se trata de la vida personal de las grandes figuras de la música. En los últimos meses, el foco ha estado puesto sobre Karol G y Feid, dos de los artistas antioqueños más influyentes de la escena urbana, cuya relación sentimental fue seguida de cerca por millones de fanáticos en todo el mundo. Aunque ambos optaron siempre por la discreción, en las últimas horas el tema volvió a encenderse con fuerza tras nuevos indicios que reabrieron la conversación.

Según reveló hace una semana el portal TMZ, Karol G y Feid habrían puesto fin a su relación hace algunos meses, en un proceso que se dio de común acuerdo y sin conflictos públicos. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido esta información de manera oficial, lo que ha alimentado aún más la especulación. Sin embargo, lo ocurrido este domingo en Medellín volvió a colocar la lupa sobre la artista paisa y su situación sentimental.

El nuevo look de Karol G tras ruptura con Feid: así luce ahora la artista colombiana
RELACIONADO

El nuevo look de Karol G tras ruptura con Feid: así luce ahora la artista colombiana

La canción que encendió la polémica en Medellín

El debate se intensificó luego de que Karol G apareciera como invitada especial en el concierto de Bad Bunny en Medellín, un evento que reunió a miles de asistentes y tuvo una enorme repercusión en plataformas digitales. Tras subir a la tarima, la cantante interpretó junto al puertorriqueño una canción cuya letra no pasó desapercibida para sus seguidores.

El fragmento que más comentarios generó fue claro y directo: “Estoy soltera, hago lo que quiera y nadie levanta mi falda. Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala”. Para muchos fanáticos, estas palabras fueron interpretadas como una declaración pública sobre su estado sentimental actual, reforzando la versión de una ruptura definitiva con Feid.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Clips del momento se viralizaron rápidamente y dieron paso a análisis, teorías y opiniones encontradas. Algunos consideran que se trata simplemente de una interpretación artística sin relación directa con su vida personal, mientras que otros creen que fue un mensaje sutil pero contundente.

¿Nueva etapa?: Feid sorprende al cantar por primera vez salsa junto a Luis Fonsi
RELACIONADO

¿Nueva etapa?: Feid sorprende al cantar por primera vez salsa junto a Luis Fonsi

Redes sociales, especulación y silencio oficial

El silencio de Karol G y Feid ha sido clave en la magnitud del debate. Al no existir una confirmación oficial por parte de ninguno, cada gesto, publicación o aparición pública se convierte en material de análisis. En este contexto, las redes sociales funcionan como un amplificador constante de rumores y percepciones.

Lo cierto es que ambos artistas atraviesan uno de los mejores momentos de sus carreras, con agendas cargadas, lanzamientos exitosos y giras internacionales. Para muchos seguidores, su vida personal debería quedar al margen del escrutinio público; para otros, forma parte inevitable de la narrativa que rodea a figuras de esta magnitud.

Revelan lo que habría pasado con la relación entre Feid y Karol G
RELACIONADO

Revelan lo que habría pasado con la relación entre Feid y Karol G

Por ahora, la supuesta ruptura sigue siendo un tema abierto. Mientras no haya una palabra oficial, el debate continuará alimentado por interpretaciones, canciones y momentos que, como el vivido en Medellín, vuelven a colocar a Karol G en el centro de la conversación digital.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

¿Paola Jara fue captada esperando un Transmilenio? Esta es la FOTO que se volvió viral en redes sociales

Artistas

El influencer Camilo Cifuentes posó frente a la cámara junto a Dayro Moreno: ¿dejó ver su rostro por primera vez?

Yeison Jiménez

Desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras homenaje de Bad Bunny en Medellín

Otras Noticias

Bogotá

Se le acabó el imperio del terror a siete extorsionistas de Los Satanás en Bogotá: así cayeron

Estas personas se dedicaban a extorsionar vecinos de Bosa y Kennedy. Al mes, podían llenarse los bolsillos con mucho dinero.

Invima

Alerta sanitaria del Invima ordena retiro inmediato de fórmulas para bebés por hallazgo de toxina

El Invima advierte sobre la presencia de cereulida en fórmulas infantiles y ordena suspender su consumo en Colombia.

Ecuador

Arancel del 30% impuesto por Ecuador afecta exportaciones colombianas: ¿Por qué? Esto dicen expertos

Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré no se quiere quedar fuera del mundial: fue figura en el clásico Grenal

Filipinas

Naufragio de ferry en el sur de Filipinas deja al menos 18 muertos y 10 desaparecidos