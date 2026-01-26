Naufragio de ferry en el sur de Filipinas deja al menos 18 muertos y 10 desaparecidos

Un transbordador con más de 340 personas a bordo se hundió en la madrugada de este lunes en aguas del sur de Filipinas, dejando al menos 18 fallecidos y 10 personas desaparecidas, según informaron las autoridades de la guardia costera.

Transbordador naufragó en Filipinas y dejó al menos 18 muertos

La embarcación, identificada como M/V Trisha Kerstin 3, había zarpado desde el puerto de Ciudad Zamboanga con destino a la isla de Joló.

De acuerdo con el reporte oficial, el ferry emitió una señal de auxilio hacia la 01:50 de la madrugada, aproximadamente cuatro horas después de iniciar su travesía.

El naufragio ocurrió a unos cinco kilómetros al este de la isla de Baluk-Baluk, en la provincia de Basilán, en la región de Mindanao.

Equipos de rescate desplegados en la zona lograron salvar a al menos 317 personas, mientras continúan las labores de búsqueda de quienes aún no han sido localizados.

Ronalyn Pérez, rescatista en Basilán, explicó que los equipos de emergencia enfrentan dificultades para atender a los sobrevivientes debido al volumen de personas que están llegando de manera simultánea.

Señaló que el personal médico disponible es limitado y confirmó que al menos 18 rescatados fueron trasladados a centros hospitalarios para recibir atención.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a pasajeros pidiendo ayuda en medio de la oscuridad, tras el hundimiento de la embarcación.

Por ahora, las autoridades no han determinado las causas del siniestro. Un vocero de la guardia costera indicó que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

También precisó que, según los primeros reportes, el ferry no se encontraba sobrecargado al momento del incidente.

Filipinas, un país compuesto por miles de islas y con una población de más de 116 millones de habitantes, depende en gran medida del transporte marítimo.

RELACIONADO Socorristas buscan supervivientes tras colapso de vertedero en Filipinas

Autoridades continúan búsqueda de desaparecidos tras naufragio de transbordador en Filipinas

Sin embargo, los accidentes de ferry han sido recurrentes a lo largo de los años. En 2023, un incendio a bordo de otra embarcación en el sur del país dejó más de 30 víctimas mortales.

Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y rescate mientras familiares de los pasajeros esperan noticias de sus seres queridos.