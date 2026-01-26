Estas son las cuatro ciudades colombianas entre las más congestionadas por el tráfico: revíselas

Lo que para millones de colombianos es una pesadilla cotidiana —el sonido de los cláxones, el humo de los escapes y las horas muertas frente al volante— ha sido validado por las cifras internacionales.

El más reciente informe del TomTom Traffic Index 2025 ha revelado una realidad alarmante: Colombia consolidó su posición como uno de los epicentros globales de la congestión vehicular, situando a cuatro de sus principales ciudades entre las más lentas del planeta.

Las cuatro ciudades colombianas entre las más congestionadas por el tráfico

El estudio, que analiza el flujo vehicular en más de 500 urbes de 62 países, ubica a Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín como puntos críticos en el mapa mundial de la movilidad. Sorprendentemente, y desplazando a la capital en varios indicadores de tiempo por kilómetro, Barranquilla se posicionó en 2025 como una de las ciudades más congestionadas, liderando en ciertos periodos del año los tiempos de desplazamiento más lentos de la región.

En la "Puerta de Oro", los conductores enfrentaron un promedio de 36 minutos para recorrer apenas 10 kilómetros. Esta cifra supera incluso a metrópolis históricamente caóticas como Mumbai o Lima. La falta de vías alternas y el crecimiento desmedido del parque automotor en el Caribe colombiano han pasado factura.

Por su parte, Bogotá se mantuvo firme en el "Top 10" global de congestión. Según el reporte, la capital colombiana ocupa el séptimo lugar a nivel mundial. Un bogotano promedio perdió, al cierre de 2025, un total de 153 horas atrapado en el tráfico, lo que equivale a más de seis días completos del año desperdiciados en medio de un trancón.

La velocidad promedio en la capital se desplomó hasta los 18,9 km/h. Expertos señalan que el factor determinante durante este último año no fue solo el número de vehículos, sino la simultaneidad de megaproyectos de infraestructura, incluyendo la construcción del Metro y las nuevas troncales de TransMilenio, que mantuvieron más de 1.200 frentes de obra activos simultáneamente.

El panorama no es más alentador en el Valle del Cauca ni en Antioquia. Cali y Medellín también figuran con índices de congestión que superan el 43%. En la capital antioqueña, la orografía del Valle de Aburrá, sumada a una densidad poblacional en aumento, ha hecho que los tiempos de viaje se dupliquen en las horas pico de la tarde. En Cali, los problemas de semaforización y la falta de cultura vial fueron identificados como los principales agravantes del flujo vehicular.