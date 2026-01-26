Alcalde de Briceño advierte que la fuerza pública no está presente en el territorio: sus habitantes se refugian bajo las camas

500 campesinos permanecen confinados en zona rural de Briceño, Norte de Antioquia, por los recientes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Según explicó su alcalde, Noé de Jesús Espinosa, en entrevista con Noticias RCN, “desde el día sábado se presentan confrontaciones en estos sectores (Travesía, Cucurucho, Palmichar). Hasta las 5:00 de la tarde del domingo en la vereda el Roblal se mantuvieron activas” y las personas se han visto obligadas a dejar sus hogares o mantenerse encerradas por cuenta del conflicto.

Familias han sido forzadas a desplazarse:

De acuerdo con el alcalde Espinosa, de momento, hay un censo de 23 familias desplazadas en el casco urbano y otras dos dejaron en las últimas horas el territorio:

“Se autoalbergaron en viviendas de sus familiares, pero, desde la administración municipal estamos haciendo toda la logística para prestarles atención, mientras el Ejército ingresa a la zona, porque no tenemos presencia de Fuerza Pública en el territorio rural, específicamente en el corregimiento de Travesías”.

Sin la presencia de las autoridades, encontrar una salida parece un escenario lejano y poco probable, más aún en regiones apartadas de un municipio que, de por sí, se encuentra lejos de las grandes ciudades:

“Estamos atentos, desplegando toda la logística en caso de que lleguen al casco urbano más personas, pero aquí el llamado es a que el Ejército haga presencia en el territorio, porque son los únicos que pueden garantizar nuestro libre desplazamiento y que estas familias retornen a sus hogares”.

Briceño sigue a la espera:

Tras un fin de semana del terror, el domingo, las autoridades locales tuvieron un consejo de seguridad con la Gobernación de Antioquia. “Nos dijeron que iban a solicitar la presencia de Fuerza Pública en el territorio, pero, de momento, no hay presencia interinstitucional”, explicó Espinosa, pero sigue sin recibir un parte de tranquilidad de parte de la fuerza pública:

“No hemos tenido contacto con el Ministerio de Defensa, pero es lo que pedimos, que miren a Briceño y que miren la situación a la que nos estamos enfrentando en el territorio. Estamos a cinco horas de Medellín y somos una zona de tránsito porque conectamos con los municipios de Ituango, Valdivia, Yarumal”.