Rafael Santos Borré no se quiere quedar fuera del mundial: fue figura en el clásico Grenal

El delantero colombiano marcó un doblete y junto a Johan Carbonero le dieron el triunfo a Internacional frente a Gremio.

Rafael Santos Borré Internacional
FOTO: Internacional - X

Noticias RCN

enero 26 de 2026
11:07 a. m.
La pelea por los cupos en la Copa Mundial de 2026 se sigue poniendo intensa a pocos meses de que el técnico Néstor Lorenzo dé a conocer a sus convocados. La principal competencia se encuentra en el frente de ataque, debido al buen momento de los goleadores colombianos.

Rafael Santos Borré no se quiere quedar atrás, recordando que es el '9' que más partidos ha jugado bajo el mando del DT argentino. Estaba quedando a deber en los últimos meses a nivel de clubes, pero tuvo una actuación para no dejar de tenerlo presente.

El doblete de Santos Borré en el Grenal

El barranquillero fue inicialista en el partido donde Internacional recibió a Gremio en un clásico del Campeonato Gaúcho. Se encontraban perdiendo por 2-1, pero tuvo una actuación brillante para marcar un doblete en cuestión de 2 minutos y darle vuelta al marcador.

Johan Carbonero logró desbordar hasta la última línea y mandó un centro hacia atrás, el cual Borré pudo impactar con un contundente cabezazo, marcando el 2-2 al minuto 74. Al minuto 76, recibió un pase en profundidad y con un tiro cruzado sentenció la remontada.

El partido terminó 4-2 a favor de Internacional y en el cuarto gol Johan Carbonero selló su doblete de asistencias, en una jugada donde Borré también participó. Así, el extremo también le dice presente a Lorenzo, quien lo consideró para la última convocatoria.

La competencia en los delanteros de la Selección Colombia

Rendimiento de los goleadores colombianos en la presente temporada (desde junio de 2025).

  • Luis Javier Suárez (Sporting de Lisboa): 24 goles y 6 asistencias en 31 partidos disputados.
  • Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia): 12 goles y 6 asistencias en 24 partidos.
  • Juan Camilo Hernández (Real Betis, España): 10 goles y 3 asistencias en 21 partidos.
  • Rafael Santos Borré (Internacional, Brasil): 7 goles y 4 asistencias en 33 partidos.
  • Jhon Durán (Fernabahçe, Turquía): 5 goles y 3 asistencias en 21 partidos.
  • Dayro Moreno (Once Caldas): 14 goles y 2 asistencias en 33 partidos.
