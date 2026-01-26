VIDEO | Así fue la emotiva celebración del perrito 'Ciruelo' por las calles de Cúcuta tras vencer el cáncer

Un emotivo video grabado en Cúcuta se ha convertido en una historia de esperanza. Las imágenes muestran a un perrito que, tras superar el cáncer, decidió celebrar su victoria recorriendo las calles de la ciudad con un mensaje que anunciaba su triunfo.

La historia del perrito, llamado Ciruelo, ha tocado el corazón de cientos de ciudadanos.

Perro salió a las calles de Cúcuta a celebrar que venció el cáncer

Luego de vencer la enfermedad, Ciruelo celebró este logro a bordo de un automóvil mientras recorría varias calles de Cúcuta. En la parte trasera del vehículo, un letrero decía:

Soy Ciruelo, vencí el cáncer. ¡Pita! Para felicitarme.

Durante el recorrido, el mensaje captó la atención de conductores y peatones, quienes respondieron con pitos, gestos de cariño y muestras de apoyo.

Video del perrito que superó el cáncer en Cúcuta

El emotivo momento quedó registrado en un video que fue compartido por el concejal animalista Víctor Caicedo, lo que permitió que la historia comenzara a circular rápidamente en redes sociales.

En cuestión de horas, el video se difundió ampliamente y acumuló comentarios de personas que destacaron la fortaleza de Ciruelo y el valor de visibilizar las historias de animales que enfrentan enfermedades graves.