CANAL RCN
Salud y Bienestar

Alerta sanitaria del Invima ordena retiro inmediato de fórmulas para bebés por hallazgo de toxina

El Invima advierte sobre la presencia de cereulida en fórmulas infantiles y ordena suspender su consumo en Colombia.

FOTO: Freepik

Noticias RCN

enero 26 de 2026
12:02 p. m.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 7-2026, mediante la cual ordena el retiro inmediato del mercado de varios lotes de fórmulas infantiles comercializadas en Colombia, tras identificarse la presencia de una toxina denominada cereulida en uno de sus ingredientes.

RELACIONADO

Alerta en Estados Unidos por epidemia de sarampión: los casos van en aumento

¿Cuáles fórmulas infantiles se deben retirar del mercado?

La medida aplica para productos de las líneas Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium, distribuidos en diferentes presentaciones y fechas de vencimiento.

La alerta fue emitida el 23 de enero de 2026 y tiene origen en una notificación internacional realizada a través de los sistemas de vigilancia en inocuidad de los alimentos. Según el comunicado oficial, el hallazgo corresponde a un ingrediente incluido en la composición de las fórmulas infantiles, identificado como omega-6 (ácido araquidónico – ARA), el cual se encontraba contaminado con la toxina cereulida.

El Invima detalló de manera específica los productos, presentaciones, números de lote y fechas de vencimiento que se encuentran comprometidos.

Entre ellos se incluyen fórmulas Alula Gold 1, 2 y 3 premium en presentaciones de 200, 400 y 900 gramos, así como Alula Gold Comfort Premium. Todos los lotes relacionados fueron distribuidos y comercializados en Colombia, razón por la cual se ordenó su retiro inmediato del mercado.

Alula Gold
FOTO: Invima

De acuerdo con la información oficial, el establecimiento importador Sanulac Nutrición Colombia S.A.S. dio inicio a un retiro voluntario de los lotes afectados, en coordinación con las autoridades sanitarias. El Invima fue enfático en señalar que estos productos no deben ser consumidos ni adquiridos por la población, debido a las condiciones sanitarias descritas en la alerta.

Medidas del Invima para consumidores, autoridades y distribuidores

Como parte de las acciones de control, el Invima emitió una serie de medidas dirigidas a la comunidad en general, entre ellas la suspensión inmediata del consumo de los lotes identificados y la notificación a las autoridades competentes en caso de haberlos adquirido.

Asimismo, se establecieron medidas específicas para secretarías de salud, establecimientos distribuidores y comercializadores, que incluyen la búsqueda activa de los productos, acciones de inspección, vigilancia y control, y la prohibición expresa de distribuir o comercializar las fórmulas infantiles señaladas.

