Padre ya había amenazado con asesinar a su propio hijo de 9 años en Bogotá: revelan nuevos detalles del caso

El cuerpo del pequeño fue encontrado con un disparo en la cabeza junto al de su progenitor.

Valentina Bernal

enero 26 de 2026
09:05 a. m.
En Bogotá las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de un niño de 9 años junto al de su padre en una zona boscosa del sector de Los Laches, en el centro oriente de la capital.

El hecho se conoció días después de que el menor fuera reportado como desaparecido y luego de que, según la familia materna, el hombre hubiera realizado amenazas utilizando un arma de fuego.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, el padre del menor ya había advertido sobre su intención de hacerle daño. Esa amenaza fue comunicada a la familia mediante una videollamada.

Papá amenazó en una videollamada con asesinar a su hijo de 9 años en Bogotá

El menor, identificado como Adrián Mathias Pinzón Calvo, de 9 años, convivía con su familia materna en el barrio Lucero Bajo, localidad de Ciudad Bolívar.

El 17 de enero de 2026, el niño fue visto por última vez cuando se encontraba con su padre, quien se lo llevó a un centro comercial de la zona. Desde ese momento, se perdió todo contacto con el menor.

Según la información entregada, el padre del niño presentaba varios cuadros psiquiátricos y había estado internado. Tras la desaparición, la madre del menor y su tía acudieron a las autoridades al no volver a saber de él.

En medio de la angustia por la búsqueda, la familia materna relató que recibió una videollamada del hombre, durante la cual los habría amenazado con un arma de fuego.

Menor había sido reportado como desaparecido tras el rapto de su padre

El reporte oficial de desaparición detalló que:

El menor Adrián Mathias Pinzón Calvo de 9 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el día 17/01/2026, a eso de las 17:30 horas, momentos en que se encontraba con su padre en el barrio Lucero Bajo localidad de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá D.C.

El documento también describía sus características físicas y la ropa que vestía al momento de su desaparición:

Características morfológicas: mide 1.50 cm, contextura gruesa, tez trigueña, ojos cafés oscuros, cabello de color negro liso.
Prendas de vestir: buzo de color vinotinto, camiseta de color negro, jean de color negro y zapatillas de color blanco con líneas de color azul.

Días después de la desaparición, la tragedia se confirmó.

Confirman el hallazgo de dos cuerpos sin vida en Los Laches, Bogotá

Habitantes del sector de Los Laches alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos cuerpos sin vida en una zona con arbustos. Al llegar al lugar, los organismos de emergencia y las autoridades judiciales confirmaron que se trataba del menor y de su padre.

Según la información preliminar conocida, el cuerpo del niño presentaba un disparo en la cabeza, mientras que el del padre tenía un impacto con arma de fuego en el pecho.

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del caso y establecer si el progenitor habría atentado contra la vida de su propio hijo y posteriormente se habría suicidado.

Las autoridades continúan adelantando las diligencias judiciales correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y confirmar la hipótesis que se investiga.

