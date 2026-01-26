CANAL RCN
Colombia

Se le acabó el imperio del terror a siete extorsionistas de Los Satanás en Bogotá: así cayeron

Estas personas se dedicaban a extorsionar vecinos de Bosa y Kennedy. Al mes, podían llenarse los bolsillos con mucho dinero.

Cayeron siete extorsionistas en Bogotá.
Cayeron siete extorsionistas en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 26 de 2026
12:25 p. m.
Las autoridades en Bogotá dieron un contundente golpe contra Los Satanás, una de las bandas más peligrosas que se dedica a las extorsiones, venta de drogas y asesinatos.

La extorsión es uno de los crímenes más preocupantes en la capital. Las cifras de la Policía registraron 2.106 hechos de esta índole en 2025, siendo las llamadas telefónicas la modalidad más utilizada. Las cinco localidades con mayores crímenes fueron Santa Fe, Kennedy, Suba, Engativá y Usaquén.

200 millones al mes gracias a sembrar terror

Los Satanás han centrado su accionar en Kennedy y Bosa, desde donde las autoridades pudieron dar el golpe contundente. Siete miembros fueron capturados.

El modus operandi se centró en grabar las viviendas y locales de las víctimas desde las afueras. Posteriormente y por medio de canales digitales, les enviaban el contenido para pedirles altas sumas de dinero a cambio de no atentar contra ellos.

A través de las investigaciones, se conoció qué rol cumplía cada uno. La mente criminal que organizaba las extorsiones era ‘Bill’, quien además se encargaba de conseguir las armas y facilitar el transporte.

Por su parte, ‘Yefry’ tenía una fachada: ser recicladora. Gracias a eso, pudo entregar información de las víctimas, tales como sus rutinas o la labor que desarrollaban. Ahora bien, los sicarios eran ‘Masacre’ y ‘Diablo’, especialistas en el uso de explosivos.

Uno a uno: así se articulaban desde las sombras

Los últimos tres capturados son ‘Ricardo’, ‘Dervis’ y ‘Carlos’. Estuvieron detrás de los videos y comunicarse con los extorsionados. Producto de esta actividad, Los Satanás sumaban 200 millones de pesos cada mes a sus bolsillos.

Estas personas asesinaron a dos personas y dejaron heridas a otras cinco en cuatro sucesos ocurridos el 23 de diciembre, 8 de enero, 12 de enero y 13 de enero. Deberán responder por concierto para delinquir, extorsión, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones y explosivos.

