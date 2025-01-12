Hallan sin vida a Luis Fernando Farías, desaparecido tras creciente súbita en Viotá

Las autoridades de Cundinamarca confirmaron este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Fernando Farías, de 51 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 30 de noviembre luego de una creciente súbita del río Calandaima en el municipio de Viotá.

RELACIONADO Hallan cuerpo de una de las mujeres arrastradas por creciente súbita en Silvania

Hallan cuerpo sin vida tras creciente súbita en Viotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, informó que el cuerpo fue ubicado en la vereda Ruidosa, a unos 500 metros del punto donde varias personas fueron arrastradas por la fuerte corriente generada por las intensas lluvias que afectan la región.

“Lamentablemente, fue hallado el cuerpo sin vida del señor Luis Fernando Farías”, expresó Rey en un mensaje divulgado en su cuenta oficial de X, en el que también manifestó su solidaridad con la familia de la víctima y con las comunidades de Viotá y El Colegio, municipio del cual Farías era oriundo.

Gobernador de Cundinamarca confirma hallazgo de un cuerpo tras creciente en Viotá

“A su familia y a sus allegados y a la comunidad de Viotá y de El Colegio, de donde era oriundo, mis sentimientos de condolencias y solidaridad”, añadió.

Creciente arrastró a una familia entera en Silvania

Entretanto, el pasado 18 de noviembre una tragedia similar se registró en el municipio de Silvania. Allí, una creciente súbita de la quebrada Yatata, destruyó al menos 17 viviendas en el barrio La Esperanza y la vereda El Hato. Aunque inicialmente se habló de hasta 60 desaparecidos, las autoridades redujeron la cifra a tres personas. La tragedia dejó como víctima fatal a Segundo Villota, adulto mayor, que fue encontrado sin vida luego de ser arrastrado por la corriente.

El hombre, se encontraba viajando junto a su familia de regreso a Bogotá luego de pasar el fin de semana en su finca cuando fueron sorprendidos por una tormenta con fuertes lluvias y truenos.