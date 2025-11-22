CANAL RCN
Hallan cuerpo de una de las mujeres arrastradas por creciente súbita en Silvania

El descubrimiento ocurrió hacia las 2:30 p. m. de este 21 de noviembre en la vereda La Vega, en la finca El Totumo, dentro de la jurisdicción de Tibacuy. Según el reporte preliminar, se trataría de una mujer.

Desaparecidos por creciente en Arbeláez vivían en Bogotá
Desaparecidos por creciente en Arbeláez vivían en Bogotá / Foto: captra de pantalla

noviembre 22 de 2025
07:31 a. m.
Sobre las 8:40 p.m. de este viernes 21 de noviembre el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que las autoridades continúan desplegando esfuerzos para localizar a los dos integrantes de la familia Villota que desaparecieron el pasado 17 de noviembre, luego de que una creciente súbita de la quebrada El Hato los arrastrara en el corredor vial entre Tibacuy y Silvania.

Hallan otro cuerpo tras emergencia en Silvania

También informó que los equipos de Ponalsar, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres No. 80, y los cuerpos de Bomberos de Fusagasugá y Silvania hallaron un cuerpo sin vida.

El descubrimiento ocurrió sobre las 2:30 de la tarde en la vereda La Vega, en la finca El Totumo, zona ribereña del río Panches, dentro de la jurisdicción de Tibacu y según el reporte preliminar, se trataría de una mujer.

“Los grupos operativos de Ponalsar, del Batallón de Atención y Prevención de Desastres No. 80, así como los cuerpos de Bomberos de Fusagasugá y Silvania, informaron que hacia las 2:30 de la tarde, en la vereda La Vega, finca El Totumo, jurisdicción del municipio de Tibacuy, en la zona ribereña del río Panches, fue hallado un cuerpo sin vida con características femeninas”, indicó el mandatario en su cuenta oficial de X.

Continúa la búsqueda de la familia que fue arrastrada por una creciente en Silvania

Hasta el momento se sabe que la recuperación del cuerpo se llevó a cabo alrededor de las 4:30 p. m. y luego, fue entregado a la unidad móvil de Policía Judicial para los procedimientos de inspección y confirmación de identidad.

Desde el Puesto de Mando Unificado, coordinado por la administración local con el acompañamiento de la Gobernación de Cundinamarca, se anunció que las labores de búsqueda continuarán este martes desde primera hora. El objetivo es dar con el paradero de la segunda mujer reportada como desaparecida.

