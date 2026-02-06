Conectando Corazones 2026 llega a Medellín y Bogotá con un mensaje de fe y esperanza

Más que un concierto, “Conectando Corazones 2026” regresa como un movimiento espiritual que busca sanar, unir familias y levantar un solo clamor hacia el cielo.

Tras marcar hitos históricos en Colombia —como el lleno total en el Estadio El Campín y jornadas multitudinarias en Cali y Barranquilla—, esta plataforma vuelve con dos encuentros que prometen tocar miles de vidas en Medellín y Bogotá.

El evento se ha consolidado como un espacio donde la música trasciende el escenario para convertirse en un testimonio vivo de restauración nacional, pensado para toda la familia (edad mínima de ingreso: 6 años).

Un solo clamor hacia el cielo: fechas y sedes confirmadas

La cita espiritual tendrá dos paradas clave en 2026:

RELACIONADO El Campín será escenario de otro concierto el 28 de febrero pese al mal estado de la grama

17 de abril – Estadio Atanasio Girardot (Medellín)

18 de abril – Parque Simón Bolívar (Bogotá)

“Conectando Corazones” nace como respuesta a la necesidad de sanidad interior que vive la sociedad. Miles de personas se unirán para declarar bendición sobre sus hogares, demostrando que la fe también puede ser un puente de reconciliación y esperanza.

Artistas invitados y una producción de talla mundial

El escenario reunirá a referentes de la música cristiana como Alex Campos, Tercer Cielo, Barak, Redimi2, Funky, Miel San Marcos y Christine D’Clario. Cada uno aportará su voz en una sola fe, con mensajes centrados en amor, restauración y transformación.

La producción, a cargo de Juan Velásquez Entretenimiento, promete un despliegue técnico de primer nivel: sonido profesional, pantallas de última tecnología y un montaje visual pensado para que cada asistente viva una experiencia de excelencia.

RELACIONADO Yeison Jiménez recibió sentido homenaje durante los Premios Grammy 2026

Lo que hace diferente a este encuentro no son solo sus artistas, sino los miles de testimonios que dejan huella: reconciliaciones familiares, decisiones de vida y regresos genuinos a la fe.

Las entradas ya están disponibles en lataquilla.com.co o vía WhatsApp (301 333 3333). Medellín cuenta con 30% de descuento y Bogotá con 40%. Este 17 y 18 de abril, cuando los corazones se conectan, lo imposible puede suceder.