Más barrios inundados por el desbordamiento del río Sinú en Córdoba

Las intensas lluvias que azotan el departamento de Córdoba han desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes desde 2007, con el desbordamiento del río Sinú afectando severamente a comunidades urbanas y rurales.

A las ocho de la mañana del miércoles, el agua comenzó a ingresar al barrio El Dorado, de estrato 2 en Montería, donde madres de familia hicieron un llamado urgente: "Pidiendo a las autoridades que nos ayuden, porque estamos muy inundados, que nos colaboren con esta ola invernal".

Calles convertidas en ríos y viviendas desaparecidas

En el barrio Nuevo Milenio, la situación alcanzó niveles críticos al punto de resultar imposible distinguir entre las calles y el cauce del río. Benetrine Muñoz, residente del sector y trabajador arenero, recorrió en bote las calles inundadas sin poder localizar su vivienda.

"No veo la casa. Me tocó salir a las carreras", expresó visiblemente afectado, añadiendo que "desde el 97 no habíamos tenido una inundación como esta tan grande".

La emergencia ha generado una respuesta comunitaria espontánea. En el barrio El Poblado, vecinos y amigos se organizaron con motobombas y sacos de arena para contener el agua proveniente del caño. "Como comunidad, pues ayudemos y estemos pendientes a nuestros barrios, nuestros hijos, nuestros niños", manifestaron los residentes mientras trabajaban unidos para enfrentar la contingencia.

La falta de presencia institucional ha sido una constante queja entre los damnificados. "No tenemos ninguna clase de ayuda del gobierno, porque no ha hecho presencia ninguna de alcaldía, ni de gobernación, ni de presidente, ni nada", denunció Muñoz con evidente frustración.

Según las autoridades, "están llegando las ayudas de la unidad de gestión de riesgo a todos los municipios afectados en distintos departamentos. Estamos hablando de toneladas de ayudas".

Tierralta y el campo, los más golpeados

Tierralta presenta el panorama más devastador con más de 5.000 familias damnificadas. La vereda Nuevo Tai quedó completamente sumergida y sus habitantes fueron reubicados en dos albergues instalados por la alcaldía municipal. "Se metieron casi todos, nevera, televisor, colchón, cama", relataron los afectados sobre las pérdidas materiales.

El balance económico es devastador para el sector agrícola: más de 8.000 hectáreas de cultivo se perdieron completamente. En Tierra Alta, 60 zonas rurales permanecen inundadas y funcionan 36 albergues temporales para atender a la población desplazada.

Las lluvias continúan afectando múltiples municipios incluyendo Valencia, Canalete y Paloma, particularmente en la margen izquierda del río Sinú, mientras los damnificados enfrentan su sexta noche de evacuación sin certeza sobre cuándo podrán regresar a sus hogares.