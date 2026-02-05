Revelan causa del brutal accidente en Simijaca: ¿qué desató la tragedia que dejó tres muertos?

Nuevos detalles oficiales salieron a la luz sobre el fatal accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este jueves 5 de febrero en el municipio de Simijaca, Cundinamarca, sobre la vía que comunica esta población con Chiquinquirá.

El siniestro dejó un saldo de tres personas fallecidas en el lugar y cuatro más lesionadas.

La información fue entregada por Bomberos de Cundinamarca.

¿Cómo fue el accidente en Simijaca?

De acuerdo con el reporte oficial, a las 09:25 de la mañana se recibió un llamado de la comunidad alertando sobre un accidente de tránsito en el sector El Retén, kilómetro 45, de la vía Simijaca–Chiquinquirá.

En el lugar, un camión tipo furgón colisionó violentamente contra un camión que transportaba cilindros de gas propano, el cual se encontraba estacionado a un costado de la carretera.

Tras el impacto, el furgón arrolló a varios motociclistas y a personas que se encontraban en el sitio, dejando múltiples víctimas en este corredor.

Cinco minutos después del reporte, a las 09:30 horas, llegaron al lugar los vehículos M02 y M05 del cuerpo de bomberos, con un total de seis unidades. Las primeras acciones incluyeron el acordonamiento del área, en coordinación con la Policía de Simijaca y la Policía de Tránsito, con el fin de garantizar la seguridad y facilitar las labores de atención.

Ante el riesgo que representaba la carga del camión de gas, los organismos de socorro procedieron a retirar los cilindros de gas propano, los cuales fueron ubicados en un sitio seguro, evitando una emergencia mayor.

¿Cuántas personas se vieron afectadas por el accidente en Simijaca?

Durante la atención del accidente, cuatro personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital de Chiquinquirá en la ambulancia del municipio de Simijaca, donde recibieron atención médica.

El balance final confirmó tres personas fallecidas: dos de ellas quedaron atrapadas debajo del camión de gas, mientras que la tercera víctima, una mujer, viajaba como copiloto en la cabina del furgón.

Una vez controlada la situación, se esperó la llegada del CTI de la Fiscalía, que realizó el levantamiento de los cuerpos y los procedimientos judiciales correspondientes.

Las operaciones en el lugar se extendieron durante varias horas y finalizaron a las 14:45, momento en el que se normalizó el tránsito vehicular en la vía.

¿Qué causó el brutal accidente en Simijaca?

En cuanto a la causa del accidente, el informe de Bomberos de Cundinamarca señala como hipótesis un micro sueño del conductor del camión tipo furgón, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo y desencadenado la colisión múltiple.

El incidente fue comandado por el sargento Andrés Garzón, quien coordinó las labores de atención, seguridad y control durante toda la emergencia.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer completamente la dinámica del siniestro y determinar responsabilidades.